© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT)

Mehr als die Hälfte ihres Wertes hat die Rheinmetall-Aktie 2026 bereits verloren. Die schlechte Nachricht für Anleger: Das dürfte noch nicht alles gewesen sein!

Rheinmetall: Hier ist der Ofen bald endgültig aus

Die Aktie des deutschen Branchenprimus Rheinmetall befindet sich gegenwärtig in einem crashartigen Abverkauf. In nur einem Monat hat das Papier, Stand Donnerstagnachmittag, 31 Prozent an Wert verloren. Gegenüber dem Jahresauftakt belaufen sich die Verluste damit bereits auf 53 Prozent - ganz zu schweigen von den Einbußen, die Rheinmetall gegenüber seinen Rekordnotierungen bei rund 2.000 Euro erlitten hat.

Der Abverkauf ist kein isoliertes Phänomen, auch die Mitbewerber Renk und TKMS handeln bereits seit Wochen und Monaten in hartnäckigen Abwärtstrends. Nur Hensoldt schlägt sich bislang recht wacker. Verglichen mit internationalen Werten ist die Bilanz allerdings desaströs. So hat zum Beispiel der US-Luft- und Raumfahrtspezialist Lockheed Martin seit dem Jahresanfang 19,5 Prozent dazugewonnen, während es für Elbit Systems aus Israel um knapp 21 Prozent nach oben ging. Der Unterschied liegt vor allem in der Ausführungsqualität. Rheinmetall tut sich weiter schwer, den hohen Auftragsbestand zügig in verlässliches Umsatz- und Gewinnwachstum zu transformieren.

Ein Ende der Underperformance ist unterdessen nicht in Sicht, schon gar nicht aus technischer Perspektive. Denn nachdem es die Käuferinnen und Käufer verpasst haben, ihre Chance auf eine Bodenbildung der Aktie im Bereich von 800 Euro zu nutzen, dürften die Kursverluste anhalten. Um bis zu 20 Prozent könnte es jetzt noch einmal tiefer gehen, wie der Blick in den Chart verrät:

Aktie nach Kursrutsch unter 1.000 Euro im freien Fall

Von der einstigen Begeisterung gegenüber der Rheinmetall-Aktie ist inzwischen nichts mehr zu sehen. Das Papier ist einerseits der für lange Zeit aus dem Ruder gelaufenen Unternehmensbewertung sowie andererseits bullishen Divergenzen und einer Top-Bildung im Bereich von 1.950 Euro zum Opfer gefallen. Seither geht es steil bergab, wobei sich der Abwärtstrend nach der jüngsten Prognosesenkung sogar noch verschärft hat, wie der Trendstärkeindikator MACD beweist. Zuletzt war der Verkaufsdruck im Juni vergleichbar hoch.

Der Crash nach den jüngsten Quartalszahlen hat sich als besonders fatal erwiesen, weil die nur mühsam zurückeroberte Marke von 1.000 Euro sowie die 50-Tage-Linie damit per Gap-Down unterschritten wurden - das ist aus technischer Perspektive ein Zeichen großer Schwäche. Auch eine Stabilisierung des Kursgeschehens bei 800 Euro gelang nicht, da es sich hierbei nur um eine psychologische Unterstützung mit wenig Rückendeckung aus dem langfristigen Kursverlauf handelte. Außerdem war die Aktie auch mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) hier viel zu schwach und gleichzeitig noch zu wenig stark überverkauft, als dass hier eine Gegenbewegung zwingend gewesen wäre.

600 bis 650 Euro sind das nächste Ziel, aber es könnte sogar noch tiefer gehen

Der nächste charttechnisch belastbare Unterstützungsbereich liegt demnach zwischen 600 und 650 Euro. Diese Zone markiert nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung das Ausbruchsniveau aus dem Winter vor zwei Jahren. Damit verfügt die Rheinmetall-Aktie über ein Abwärtspotenzial von weiteren rund 20 Prozent. Sollte auch dies Unterstützung unterschritten werden, könnten die Anteile der Düsseldorfer sogar 500 Euro anlaufen, wo ein weitere Horizontalsupport zu finden ist. Schon für Kurse um 600 Euro dürfte die Aktie aber so stark überverkauft sein, dass eine Gegenreaktion mehr oder weniger zwingend wird. 500 Euro stellen also ein Extremszenario dar.

Dass grundsätzlich weitere Verluste einzuplanen sind, erklärt sich aus der schwachen technischen Indikation. Der MACD zeigt wie bereits erwähnt einen weiter an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an, während der RSI bislang nur knapp im überverkaufen Bereich angelangt ist. Hier ist vor allem mit Blick auf die Wochen- und Monatswerte von 33,1 und 46,4 noch Platz nach unten. Gleichzeitig gibt es keinerlei Indizien für eine Trendwende. Ein erstes Entspannungssignal im MACD läge dann vor, wenn wenigstens die rote Signallinie überschritten wird. Im RSI zeichnet sich zwar eine Bodenbildung, aber noch kein Aufwärtstrend ab. Damit fehlt es auch an bullishen Divergenzen.

Prozyklische Buy-Trigger sind ohnehin meilenweit entfernt. Schon für einen Anstieg über die 50-Tage-Linie bei rund 950 Euro müsste Rheinmetall derzeit um 30 Prozent zulegen, während für ein langfristiges Trendwendesignal - dem Anstieg über die 200-Tage-Linie - sogar +64 Prozent nötig wären. Das ist vor dem Hintergrund der ausgeprägten Schwäche, der Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen des Marktes und der schlechten Stimmung so gut wie ausgeschlossen.

Fazit: Die Hoffnung ruht jetzt auf der zunehmend attraktiven Bewertung

Die einzige Hoffnung, auf die sich Anlegerinnen und Anleger gegenwärtig stützen können, ist der Umstand, dass die Unternehmensbewertung inzwischen wieder modert und mit Blick auf das kommende Geschäftsjahr sogar günstig ist. Für 2026 wird aktuell ein KGVe von 24 veranschlagt, das liegt noch deutlich über dem Branchenmittel von etwa 19. Für 2027 erwarteten Analystinnen und Analysten wiederum ein Gewinnvielfaches von 16. Das wiederum ist attraktiv! Auch andere Kennziffern, wie das EV/EBITDA-Verhältnis oder die Cashflow-Rendite, könnten sich ab 2027 sehr zum Vorteil der Aktie entwickeln, wenn Rheinmetall seine Prognose nicht erneut kürzen muss.

Wer gegenwärtig noch nicht investiert ist, sollte eine Bodenbildung im Bereich von 600 bis 650 Euro abwarten und erst dann einsteigen. Vorher sind die Erholungsaussichten schlicht noch zu ungewiss. Wer bereits engagiert ist, muss hingegen langfristig planen. Die Bewertungskennziffern für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 sind attraktiv. Bis der Markt diese zu honorieren weiß, dürfte aber entsprechend viel Zeit vergehen. Bis dahin bieten zuverlässiger wachsende Unternehmen, wie Kongsberg und US-Titel, die besseren Aussichten.

Gastautor: Max Gross

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