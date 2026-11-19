Der Raumfahrtkonzern aus dem Reich von Elon Musk will heute bis zu 32 Mrd. $ über den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Kapitalaufnahme ist Teil einer umfangreicheren Finanzierungsvereinbarung für Chips, die SpaceX jüngst abgeschlossen hat, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg heute unter Berufung auf Insider. Georg Sures aus Ihrer Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unter www.bernecker.info

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