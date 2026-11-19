Der Raumfahrtkonzern aus dem Reich von Elon Musk will heute bis zu 32 Mrd. $ über den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Kapitalaufnahme ist Teil einer umfangreicheren Finanzierungsvereinbarung für Chips, die SpaceX jüngst abgeschlossen hat, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg heute unter Berufung auf Insider.
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