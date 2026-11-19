Dank Daten des Weltraumteleskops James Webb der Nasa: Zum ersten Mal haben Forschende eine vollständige Common-Envelope-Phase in einem Doppelsternsystem beobachtet. Dabei fusionierten zwei Sterne zu einer Roten Nova. In Doppelsternsystemen, in denen die Wechselwirkungen zwischen den Himmelskörpern über reine Gravitationskräfte hinausgehen, kann es schon mal passieren. Der größere Partner verschluckt sozusagen seinen kleineren Begleiter. Common Envelope: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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