DJ EU verschiebt neue Methan-Emissions-Regeln für Importe fossiler Brennstoffe

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, die Einführung neuer Vorschriften zu Methan-Emissionen für Importe fossiler Brennstoffe in die EU zu verschieben. Dies geschieht nach erheblichem Druck seitens Industrieverbänden sowie Energie-exportierender Staaten.

Die EU-Mitgliedstaaten und -Abgeordneten einigten sich am Donnerstag darauf, die Regelungen für die Einfuhr von Rohöl, Erdgas und Kohle um zwei Jahre zu vertagen. Dies geht aus einer Mitteilung des Rates der EU hervor. Der Aufschub verschaffe den Unternehmen sowie den Mitgliedstaaten die nötige Flexibilität, um eine verlässliche Energieversorgung zu gewährleisten. Dies sei besonders wichtig in einer Phase weltweiter Volatilität, die durch Russlands Krieg in der Ukraine sowie den Krieg der USA und Israels im Iran ausgelöst worden sei.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund des Drucks aus der Industrie und der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Beide Seiten hatten geltend gemacht, dass die Vorgaben schwer einzuhalten seien und zu Energieengpässen führen könnten.

"Heute Nacht haben wir einen pragmatischen Kompromiss bei der Methan-Verordnung erzielt. Damit tragen wir dem Druck auf dem Energiemarkt Rechnung und wahren gleichzeitig die Führungsrolle der EU bei der Reduzierung von Methan-Emissionen", teilte Darragh O'Brien, Irlands Minister für Energie und Umwelt, mit.

Im Rahmen der Änderungen greifen die Überwachungs-, Berichts- und Überprüfungspflichten für Importeure fossiler Brennstoffe erst ab 1. Januar 2029 anstatt ab Januar 2027, wie ursprünglich geplant. Die Meldepflicht zur Methanintensität für Importeure und Produzenten innerhalb der EU wird zum 5. August 2030 wirksam anstatt bereits 2028.

Die vorläufige Einigung der Regierungsvertreter bedarf noch der Billigung durch die EU-Länder sowie die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Erst danach kann sie vor Ende dieses Jahres formell angenommen werden und in Kraft treten.

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November 19, 2026 11:03 ET (16:03 GMT)

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