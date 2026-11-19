DJ MÄRKTE EUROPA/Warten auf Anthropic - Rückzug aus Defensiven

DOW JONES--Leichter sind die europäischen Börsen am Donnerstag aus dem Handel gegangenen. Alle Augen waren auf den US-Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic an der Nasdaq gerichtet. Der Entwickler von "Claude" legte den größten Börsengang der Geschichte hin, mit einer noch höheren Bewertung als der vorherige Rekordinhaber SpaceX. Die Ermittlung des Startpreises war bis Börsenschluss Europa noch offen, wenig später lag der erste Kurs 34 Prozent über Ausgabepreis.

An den europäischen Börsen sorgte das zwar bei Technologietiteln für eine Erholung, die restlichen Branchen rutschten indes ab. "Wegen der KI-Sorgen rund um Nvidia waren Europas Aktien als Parkplatz genutzt worden", sagte ein Händler. Vor allem die defensiven Aktien aus der Pharma- und Nahrungsmittelbranche dienten dazu. Am Donnerstag drehte sich dies komplett um: Beide Branchen stellten mit 1,7 und 2,0 Prozent Minus die Hauptverlierer.

Der DAX verlor 1,1 Prozent auf 25.464 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,7 Prozent auf 6.114 Zähler. Selbst der Technologiesektor hielt sich nach fast 2 Prozent Aufschlag nur 0,1 Prozent im Plus. Laut Händlern hatten Anleger in Anthropic umgeschichtet.

Starke Einzelnachrichten lieferte der Halbleitersausrüster Soitec aus Frankreich. Seine Aktien legten 12 Prozent zu nach sehr guten Halbjahreszahlen und einem erhöhten Ausblick. Laut Bernstein überraschte besonders die Bruttomarge mit über 33 Prozent - rund 9 Prozentpunkte über Marktschätzung.

Dank Anthropic gerieten Zinssorgen etwas in den Hintergrund - obwohl es dazu keinen Grund gab. Denn der Index der Philadelphia-Fed zeigte einen kräftigen Anstieg der Preiskomponente. Sie schnellte in nur einem Monat auf 58,2 nach 43,2 Zählern nach oben.

Das untermauerte die Inflationssorgen im Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend. Dazu äusserte sich Fed-Gouverneur Christopher Waller noch deutlicher als sonst, warnte vor einer Ausbreitung der Inflation und empfahl einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte.

In Deutschland standen Evonik im Fokus. Ihre Aktien brachen um über 16 Prozent ein, nachdem BASF (-1%) die Übernahme abgesagt hatte. Leicht erholt zeigte sich der Rohstoffsektor in Europa nach dem Ausverkauf vom Vortag. Er war dem Kupferpreis nach unten gefolgt, da seit den US-Zwischenwahlen die Sorgen zunahmen, der Bau von Datenzentren werde gebremst. Der globale Zinsanstieg lastet zudem auf dem Sektor. Hier legten Anglo American bis zu 0,6 Prozent zu.

Ungewöhnlich kräftigen Druck gab es wegen des Kapitalabzugs auf die defensiven Nahrungsmittelhersteller. Die Inflation lässt Verbraucher immer häufiger auf No-Name-Produkte ausweichen. Dazu werden die Dividenden im Sektor angesichts steigender Marktzinsen unattraktiver. UBS-Chef-Volkswirt Paul Donovan verwies vor allem auf die USA, wo die Löhne hinter der Inflation zurückfallen. Nur Nebenjobs und niedrigere Sparquoten sorgten noch für einen resilienten Konsum. Für Diageo, Nestle und Danone ging es um die 2 Prozent tiefer. Anheuser-Busch Inbev und Imperial Brands gaben sogar bis 2,9 Prozent ab.

Auch der Pharmabereich wurde verkauft. Hier bremste zudem das Minus von 3,2 Prozent bei Schwergewicht Novartis. Die Schweizer erwarten von 2026 bis 2031 ein jährliches Umsatzwachstum von 5 Prozent. Zuvor waren aber noch 5 bis 6 Prozent in Aussicht gestellt worden. Für Eisenbahnaktie Alstom ging es weitere 4,3 Prozent tiefer. Nach den Gewinnwarnungen belasteten nun Sorgen über eine mögliche Kapitalerhöhung.

Mit einem Plus von 9,4 Prozent feierten Babcock International deutlich bessere Halbjahreszahlen. Auch Airbus stemmten sich daher mit 0,2 Prozent Plus gegen den Markt, beide Unternehmen arbeiten im Bereich Hubschrauber zusammen.

Rheinmetall litten dagegen mit minus 2,5 Prozent unter einem negativen Bernstein-Kommentar. Deutz zeigten sich dagegen mit 0,9 Prozent Plus etwas erholt vom Kursabsturz am Vortag. Eine umfassende Stellungnahme des Unternehmens zu den Vorwürfen eines Leerverkäufers gab es aber bislang nicht. Deutsche Bank legten um 0,4 Prozent zu. Die Inhalte der geleakten Dokumente enthielten keine belastenden neuen Erkenntnisse, hieß es im Handel. Das Thema werde nun eher als Problem von Datensicherheit gesehen. Der Nebenwerte Medios kletterte um 2,3 Prozent. Das Spezialpharmaunternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt.

=== Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) Euro-Stoxx-50 6.114 -0,7 +6,3 Stoxx-50 5.289 -1,0 +8,6 Stoxx-600 638 -0,9 +8,8 DAX 25.464 -1,1 +5,1 FTSE-100 London 10.551 -0,9 +6,2 CAC-40 Paris 8.147 -0,8 -0,0 AEX Amsterdam 1.099 -0,6 +15,5 ATHEX-20 Athen 6.622 +0,8 +23,8 BEL-20 Brüssel 5.953 -1,1 +17,2 BUX Budapest 142.665 +0,3 +28,5 OMXH-25 Helsinki 6.109 -0,3 +7,1 OMXC-20 Kopenhagen 1.637 -1,4 +1,8 PSI 20 Lissabon 9.500 -0,9 +15,0 IBEX-35 Madrid 19.373 -1,0 +11,9 FTSE-MIB Mailand 50.174 -0,5 +11,6 OBX Oslo 1.981 -0,3 +24,0 PX Prag 2.635 +0,0 -1,9 OMXS-30 Stockholm 3.256 +0,0 +13,0 WIG-20 Warschau 157.869 -0,6 +35,4 ATX Wien 6.395 -0,2 +20,1 SMI Zürich 14.886 -1,1 +12,2 * gerundet DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:41 EUR/USD 1,0975 +0,0 0,0002 1,0973 1,0960 EUR/JPY 175,3 +0,3 0,4600 174,84 174,6100 EUR/CHF 0,9251 -0,0 -0,0002 0,9253 0,9245 EUR/GBP 0,8375 +0,4 0,0032 0,8343 0,8341 USD/JPY 159,71 +0,2 0,3800 159,33 159,3000 GBP/USD 1,3102 -0,3 -0,0045 1,3147 1,3135 USD/CNY 6,6665 -0,0 -0,0011 6,6676 6,6676 USD/CNH 6,6957 +0,4 0,0275 6,6682 6,6693 AUS/USD 0,6663 -0,8 -0,0054 0,6717 0,6706 Bitcoin/USD 62.415,84 +0,2 140,87 62.274,97 62.297,79 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,95 +0,8 0,69 83,26 Brent/ICE 92,79 +0,9 0,84 91,95 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.673,07 -1,3 -49,33 3.722,40 Silber 44,23 -1,8 -0,80 45,02 Platin 1.356,00 -1,1 -15,25 1.371,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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