Berlin (ots) -Nach Jahren der Sanierung und Umstrukturierung legt Deutsche-Bank-Boss Christian Sewing ein Rekordergebnis nach dem anderen vor. In diesem Jahr meldet die größte deutsche Bank nach nur neun Monaten bereits einen Nettogewinn von rund 6 Milliarden Euro. Doch seit Dienstag erschüttert ein Datenleck das mächtige Geldhaus. Mehr als 15 Millionen interne Dokumente werden seit Monaten von einem Journalistenkonsortium aus mehr als 50 Medienhäusern vom ZDF bis zur "New York Times" ausgewertet - es dürfte sich um den größten "Leak" einer Bank überhaupt handeln.Derweil rotiert die mediale Skandalmaschine: Demnach übergab im März 2017 ein Bankbeschäftigter einem Buchhalter der Deutschen Bank im US-Bundesstaat Maine versehentlich Finanzunterlagen zu 1586 Konten von Kunden. Darunter drei von "DT", wie die Bank intern Donald Trump angeblich nannte. Den geklauten Unterlagen zufolge meldete die Bank den Fall den US-Behörden, beschloss aber, die betroffenen Kunden nicht zu benachrichtigen. Intern sei das als "brillantes Ergebnis" gefeiert worden, der spätere Bankchef Christian Sewing habe per Mail zugestimmt.Aber es gibt auch schwergewichtige Enthüllungen: Das Leck bestätigt erneut, wie tief Banken in Geldwäscheaktivitäten verstrickt sind. Und dass man wie im Fall der milliardenschweren Übertragung von Aktien des Springer-Konzerns an Mathias Döpfner weiter bereitwillig hilft, Schlupflöcher zu nutzen, um gewaltige Steuerzahlungen zu vermeiden. Sind das die Lehren aus dem Cum-Ex-Skandal?Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass die entwendeten Dokumente "mehrere Jahre alt sind". Dennoch erscheinen diverse Strafzahlungen, Rügen der Aufsichtsbehörden und Polizeirazzien in der Konzernzentrale, zuletzt im Juli, in einem anderen, grellen Licht. Im September hatte die deutsche Finanzaufsicht Bafin die Beseitigung von Mängeln in der Datenverarbeitung angeordnet. Und erst in der vergangenen Woche erließ die Bafin eine Geldbuße gegen die Deutsche Bank, weil sie bei der IT-Integration der früher staatlichen Postbank gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen habe.Was nicht im Fokus der Skandalberichterstattung ist: Durch das Datenloch in Frankfurt am Main schimmern auch die Zeichen der Zeit. In rasendem Tempo treibt das (Finanz-)Kapital die Digitalisierung der Welt voran. Die Beschleunigung aller Arbeits- und Lebensprozesse, die gleichzeitige Individualisierung der Konsumenten-Klasse und der Schulterschluss mit Regierungspolitikern jeglicher Couleur erleichtern die Geschäfte der Digital-Macht. Als Kollateralschaden nimmt man hin, dass da auch schon mal digitalisierte Unterlagen den Weg aus der Bank heraus finden - wie genau, ist übrigens unbekannt. Oder dass in dieser Woche bei einem Hackerangriff auf das staatliche Melderegister in Dänemark Täter Daten von 8,8 Millionen Menschen abgriffen. Oder dass ausgerechnet der US-Geheimdienst für elektronische Aufklärung und Kryptologie, die NSA, durch einen Cyberangriff schwer gestört wird.KI-Sympathisant Donald Trump kommentiert die weitere Kaskade von Digital-Ausfällen ungewöhnlich gelassen: "Wenn man groß und mächtig ist und das ganze Geld hat, passieren solche Dinge. Das ist in Ordnung." Doch wer ist schon so reich und mächtig, außer Trump und der Deutschen Bank?Pressekontakt:nd.DerTag / nd.DieWocheRedaktionTelefon: 030/2978-1722Original-Content von: nd.DerTag / nd.DieWoche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59019/6394237