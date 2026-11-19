Die Circus-Aktie gewinnt am Donnerstag aktuell rund +11% und notiert bei 1,51 €. Trotz dieses kräftigen Anstiegs musste sie seit Jahresbeginn herbe Kursverluste hinnehmen. Im Januar stand der Titel noch bei etwa 11 €. Damit hat die Aktie rund -85% ihres damaligen Wertes verloren. Hier stellt sich die Frage: Ist der aktuelle Kursanstieg nur ein Strohfeuer oder steckt mehr dahinter? Neuer Zukunftsmarkt erschlossen Am 19. November teilte das Unternehmen ...

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