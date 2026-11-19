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Eine neue XRP Prognose muss mit einer unbequemen Zahl beginnen, denn der Spot-ETF von Franklin Templeton liegt inzwischen rund 43 Prozent unter seinem Einstandswert. Der Fonds hielt Mitte November bereits 314,77 Millionen XRP und kaufte damit selbst im Abschwung weiter zu. Am Markt half das wenig, da XRP am 13. November erstmals seit August unter 1 Dollar rutschte und seitdem um diese Schwelle kämpft. Aktuell notiert der Token bei etwa 0,97 Dollar, was einem Börsenwert von knapp 62 Milliarden Dollar entspricht. Damit stellt sich die Frage, wie viel Kapital eine Rückkehr zum Durchschnittspreis der Fondsanleger überhaupt erfordert.

XRP Prognose: Franklin-Fonds kauft weiter, Gesamtvermögen der ETFs schrumpft

Wie Yahoo Finance berichtet, wuchs der Bestand des Franklin XRP ETF im dritten Quartal von 225,37 auf 293,11 Millionen Token. Bis zum 13. November kamen weitere 21,7 Millionen XRP hinzu, die der Fonds deutlich günstiger erwarb und so seinen Durchschnittspreis leicht senkte. Der Einstandswert lag zum 30. September bei 501,43 Millionen Dollar, also bei durchschnittlich etwa 1,71 Dollar je XRP. Beim Kurs von 0,974 Dollar am 17. November ergibt sich daraus ein Buchverlust von rund 216 Millionen Dollar. Rücknahmen gab es im Quartal trotzdem keine, was auf geduldige Anleger in diesem Produkt hindeutet.

Wie viel muss XRP steigen, damit ETF-Anleger wieder im Plus sind?

XRP müsste um rund 76 Prozent auf etwa 1,71 Dollar zulegen, damit der Franklin-Fonds seinen durchschnittlichen Einstandspreis wieder erreicht. Über diesem Niveau schloss der Token zuletzt am 30. Januar. Ende September notierte XRP noch bei 1,50 Dollar, sodass sich der Buchverlust seitdem mehr als verdreifacht hat. Gleichzeitig schrumpfte das Vermögen aller US-Spot-ETFs auf XRP von 1,51 Milliarden Dollar Ende Oktober auf zuletzt rund 1,16 Milliarden Dollar. Zwischen dem 9. und 13. November flossen netto etwa 36 Millionen Dollar ab, weshalb die Kauflaune einzelner Emittenten den Gesamtmarkt kaum stützt. Das Modell von Changelly rechnet kurzfristig nicht mit einem derart großen Sprung.

XRP Prognose laut Changelly (Stand November 2026) Zeitraum Tief Durchschnitt Hoch Dezember 2026 1,01 Dollar 1,04 Dollar 1,06 Dollar Dezember 2028 1,36 Dollar 1,59 Dollar 1,91 Dollar 2030 2,59 Dollar 3,27 Dollar 4,00 Dollar

Bei etwa 63,5 Milliarden umlaufenden Token entspräche der Durchschnittswert von 1,59 Dollar für Ende 2028 einem Börsenwert von rund 101 Milliarden Dollar. Selbst dann läge XRP noch unter der Kostenbasis der Franklin-Anleger, was zeigt, wie viel Geduld Großinvestoren bei einem Coin dieser Größe aufbringen müssen. Jeder weitere Kursschritt verlangt Milliarden an frischem Kapital, das derzeit eher aus den Fonds abfließt. Wo finden Anleger stattdessen Projekte, deren Infrastruktur bereits arbeitet, während die Bewertung noch am Anfang steht?

Pepeto-Bridge: Token in unter 60 Sekunden zwischen fünf Chains

Ein Beispiel dafür ist Pepeto, dessen Cross-Chain-Bridge genau dort ansetzt, wo Anleger beim Wechsel zwischen Netzwerken regelmäßig Geld verlieren. Herkömmliche Bridges verlangen pro Transfer zwischen 15 und 50 Dollar, und bei einem Fehler bleiben Mittel mitunter hängen. Die Bridge von Pepeto überträgt Token laut Entwicklerteam in unter 60 Sekunden und ohne Brückengebühr zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum.

Anwender zahlen dabei lediglich das jeweilige Netzwerk-Gas. Fehlgeschlagene Transfers werden automatisch rückabgewickelt, sodass kein Guthaben zwischen zwei Chains verloren geht. Wer 35 Mal im Jahr das Netzwerk wechselt, kommt gegenüber klassischen Anbietern auf eine 1.750-Dollar-Ersparnis. Laut offizieller Dokumentation ergänzen die Börse PepetoSwap mit 0,00 Prozent Handelsgebühr und ein KI-Scanner für Smart Contracts das Angebot.

Damit schließt sich der Kreis zum Token selbst, denn jeder Transfer, jeder Swap und jeder Scan wird über den Pepeto-Token abgerechnet. Die Gesamtmenge ist auf 420 Billionen Token begrenzt, weshalb steigende Nutzung auf ein festes Angebot trifft. Das Fundament prüfte SolidProof unabhängig und vollständig, noch bevor der erste Token im Vorverkauf den Besitzer wechselte.

Den Projektdaten zufolge haben Käufer bislang über 10,38 Millionen Dollar investiert, und zwar zu einem Stufenpreis von aktuell 0,000000188 Dollar. Hinter dem Projekt steht unter anderem ein Mitgründer, der bereits an der Entstehung von Pepe beteiligt war. Gemessen am XRP-Börsenwert von rund 62 Milliarden Dollar steht Pepeto damit noch am Anfang seiner Bewertung, was frühen Käufern einen anderen Ausgangspunkt bietet.

Vier Schritte bis zur Teilnahme am Presale

Zuerst rufen Käufer die Website des Projekts auf. Danach verknüpfen sie ihr Krypto-Wallet, entscheiden sich für eine der angebotenen Zahlungsarten und legen die Kaufsumme fest. Zum Schluss bestätigen sie den Vorgang im Wallet, das die Token anschließend anzeigt.

XRP Prognose im Fazit: Fondsanleger brauchen Geduld

Für die XRP Prognose bleibt der Franklin-Fonds ein aufschlussreicher Gradmesser, denn selbst geduldige Großanleger liegen derzeit über 200 Millionen Dollar im Minus. Bis XRP die Kostenbasis von 1,71 Dollar zurückerobert, muss der Börsenwert um mehr als 45 Milliarden Dollar wachsen. Pepeto verfolgt einen anderen Ansatz, da die Bridge bereits Transfers in unter 60 Sekunden ohne Brückengebühr abwickelt, während das Projekt noch im Vorverkauf steht. Anfang 2017 kostete XRP ebenfalls nur Bruchteile eines Dollars, bevor der Markt den Token neu bewertete. Sämtliche Unterlagen zur laufenden Stufe finden Interessierte auf der offiziellen Pepeto-Website. Mit jeder ausverkauften Stufe steigt der Preis, den nachfolgende Käufer zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo sieht Changelly den XRP-Kurs Ende 2028?

Changelly erwartet für Dezember 2028 eine Spanne von 1,36 bis 1,91 Dollar, im Mittel 1,59 Dollar. Damit läge XRP auch dann noch unter dem Einstandspreis des Franklin-ETF von rund 1,71 Dollar. Kurzfristig sieht das Modell kaum Bewegung.

Wie schnell arbeitet die Bridge von Pepeto?

Pepeto überträgt Token über die eigene Bridge in unter 60 Sekunden zwischen fünf Blockchains, ohne Brückengebühr. Fehlgeschlagene Transfers werden automatisch rückabgewickelt, und Kosten entstehen nur für das Netzwerk-Gas. Weitere technische Details und den aktuellen Stufenpreis zeigt die offizielle Pepeto-Website.

Presale-Token und etablierte Coins schwanken im Preis, weshalb Anleger vor dem Kauf eigene Recherchen durchführen.