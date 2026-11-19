BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines Unterhändlers Steve Witkoff beim Dreiergipfel im chinesischen Shenzhen mit Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping auch über den Ukraine-Krieg gesprochen. Trump habe die Ukraine und eine friedliche Beendigung des russischen Kriegs zu einem zentralen Thema des trilateralen Treffens gemacht. Er denke, dafür verdiene Trump Lob, betonte Witkoff nach einem Ukraine-Gipfel in Berlin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfing zum bisher größten Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen in der deutschen Hauptstadt Vertreter aus 40 Ländern. Das Treffen fand nur Stunden nach dem historischen Dreiertreffen von Trump, Xi und Putin statt. In einer gemeinsamen Erklärung wurde der Ukraine-Krieg danach nicht erwähnt. Der US-Präsident hatte aber bereits zuvor klargemacht, dass er bei seinem bilateralen Gespräch mit Putin über den Krieg gesprochen hat./fsp/DP/he