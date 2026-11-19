Der kleine Linux-Computer Flipper One von Flipper Devices übertrifft sein Kickstarter-Ziel nach zwei Tagen um das 46-Fache. Was die kompakte Netzwerk-Bastler-Station kann und was sie im Crowdfunding kostet. Es gibt Kickstarter-Kampagnen bei denen sich schnell abzeichnet, dass sie im Sand verlaufen und das jeweilige Produkt niemals wirklich das Licht der Welt erblicken wird - und es gibt das Projekt Flipper One. Nur zwei Tage nach ihrem Startschuss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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