Der kleine Linux-Computer Flipper One von Flipper Devices übertrifft sein Kickstarter-Ziel nach zwei Tagen um das 46-Fache. Was die kompakte Netzwerk-Bastler-Station kann und was sie im Crowdfunding kostet. Es gibt Kickstarter-Kampagnen bei denen sich schnell abzeichnet, dass sie im Sand verlaufen und das jeweilige Produkt niemals wirklich das Licht der Welt erblicken wird - und es gibt das Projekt Flipper One. Nur zwei Tage nach ihrem Startschuss ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.