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Die Bitcoin News vom Donnerstag stehen im Zeichen der US-Notenbank, deren Sitzungsprotokoll weitere Zinserhöhungen signalisiert und den Kurs zeitweise unter 63.000 Dollar gedrückt hat. BTC erholte sich anschließend auf rund 63.750 Dollar, gab einen Teil der Gewinne im US-Handel aber wieder ab. Auf Wochensicht liegt der Kurs elf Prozent im Minus. Gleichzeitig verloren die US-Spot-ETFs am Mittwoch mehr als 300 Millionen Dollar, während am Optionsmarkt Absicherungen dominieren. Anleger fragen sich deshalb, wo die nächste belastbare Unterstützung liegt und welche Kosten sie im eigenen Handel überhaupt noch beeinflussen können.

Bitcoin News: Fed-Protokoll signalisiert Zinserhöhungen, ETFs verlieren 300 Millionen

Bitcoin notiert am 19. November bei rund 63.100 Dollar, nachdem der Kurs in der Nacht bis in die Nähe von 62.000 Dollar gefallen war. Auslöser war das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Oktober-Sitzung, in dem fast alle Notenbanker weitere Zinsschritte erwarten. Zwei Mitglieder des Gremiums stimmten bereits im Oktober für eine sofortige Anhebung um 25 Basispunkte, der Leitzins blieb jedoch bei 3,75 bis 4 Prozent. Wie CoinDesk berichtet, zogen Anleger am selben Tag mehr als 300 Millionen Dollar aus den US-Spot-ETFs ab. Damit verzeichneten die Fonds an zwölf der vergangenen 14 Handelstage Abflüsse.

Wo liegt die nächste Unterstützung für Bitcoin?

Die nächste Unterstützung für Bitcoin liegt bei rund 62.000 Dollar, wo der Kurs in dieser Woche bereits zweimal gedreht hat. Unterhalb dieser Zone nennen Analysten 60.000 Dollar als nächste Marke. Knapp darüber, bei 62.030 Dollar, bündeln sich Long-Positionen im Umfang von 51,3 Millionen Dollar, die bei einem Bruch zwangsweise aufgelöst würden. Am Optionsmarkt entfielen zuletzt 70 Prozent des Volumens auf Puts, was einem Put-Call-Verhältnis von 2,33 entspricht. Binnen 24 Stunden wurden zudem Positionen über 181 Millionen Dollar liquidiert, zu 77 Prozent auf der Long-Seite.

Für eine Trendwende fehlt damit vor allem frisches Kapital, denn Bitcoin bringt bei 20,11 Millionen Coins rund 1,27 Billionen Dollar auf die Waage. Schon ein Anstieg um fünf Prozent setzt Zuflüsse von gut 63 Milliarden Dollar voraus, während die ETFs in die Gegenrichtung laufen. Privatanleger können weder die Geldpolitik noch die Fondsströme steuern, wohl aber die Kosten, die bei jedem eigenen Trade anfallen. Gerade in volatilen Wochen summieren sich Handelsgebühren schnell zu einem spürbaren Posten. Welche Infrastruktur nimmt diesen Kostenblock vollständig aus der Gleichung, solange sie selbst noch am Anfang steht?

Pepeto: PepetoSwap handelt bereits mit 0,00 Prozent Gebühren

Eine Antwort liefert Pepeto mit PepetoSwap, einer Börse, die laut Projektwebsite bereits aktiv ist und Trades mit 0,00 Prozent Gebühren abwickelt. Community-Mitglieder und große Unterstützer handeln dort bereits im Vorfeld des öffentlichen Starts. Jeder Trader, der seine Handelsgebühren behält, hat einen Grund zurückzukehren, und jeder Handel läuft über einen Token mit festem Angebot von 420 Billionen.

In die Börse eingebaut ist ein KI-Scanner, der jeden Token vor dem Kauf mit 42 Prüfungen durchleuchtet. Das Ergebnis fasst er nach einem vorab simulierten Kauf und Verkauf in einer Punktzahl zusammen. Große Fonds beschäftigen für diese Arbeit eigene Analysten, während ein Käufer mit 1.000 Dollar darauf bisher verzichten musste. In einem dokumentierten Test erhielt ein Vertrag nur 6 von 100 Punkten, woraufhin die Order über 1.350 Dollar gar nicht erst ausgeführt wurde.

Ergänzt wird das Angebot durch eine Cross-Chain-Bridge, die nach Teamangaben fünf Blockchains verbindet. Ihre Transfers kosten null Brückengebühren und sind in unter 60 Sekunden abgeschlossen. Scheitert eine Übertragung, erhält der Absender seine Coins automatisch zurück. Hinter dem Projekt steht ein Mitgründer des ersten Pepe-Coins, und SolidProof hat den gesamten Smart Contract vor der Eröffnung des Presales verifiziert. Am technischen Aufbau wirkt ein früherer Binance-Experte mit.

Käufer haben bisher mehr als 10,38 Millionen Dollar eingezahlt, bei einem aktuellen Stufenpreis von 0,000000188 Dollar. Zum Vergleich benötigt Bitcoin für ein einziges Prozent Kursgewinn rund 12,7 Milliarden Dollar. Sobald der Timer einer Stufe abläuft oder ihr Ziel erreicht ist, beginnt die nächste Stufe zu einem höheren Preis.

Presale-Teilnahme: Wallet, Zahlungsmittel, Bestätigung

Für die Teilnahme rufen Anleger die Seite des Projekts auf und verknüpfen ein eigenes Wallet. Im nächsten Schritt entscheiden sie sich für ETH, USDT, BNB oder Kartenzahlung und tragen die Summe ein. Mit der Signatur im Wallet ist der Vorgang abgeschlossen.

Bitcoin News: Fazit zwischen Zinsangst und Gebührenfrage

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, der auf die Notenbank wartet und bis dahin die Zone um 62.000 Dollar verteidigen muss. Bei 1,27 Billionen Dollar Börsenwert entscheidet institutionelles Kapital über die Richtung, sodass Privatanleger vor allem an ihren eigenen Kosten ansetzen können. In früheren Zyklen entstand der größte Bewertungsabstand dort, wo funktionierende Infrastruktur erst im niedrigen zweistelligen Millionenbereich bewertet war. Pepeto bewegt sich mit seinem Presale in dieser Größenordnung und liefert eine gebührenfreie Börse gleich mit. Sämtliche Unterlagen dazu liegen auf der offiziellen Pepeto-Website bereit, wo auch der Preis der laufenden Stufe vor der nächsten Erhöhung einsehbar ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der Bitcoin-Kurs aktuell?

Der Kurs fällt, weil das Fed-Protokoll weitere Zinserhöhungen andeutet und die US-Spot-ETFs am Mittwoch über 300 Millionen Dollar verloren haben. Die Bitcoin News nennen 62.000 Dollar als entscheidende Unterstützung. Zudem sichern sich Händler am Optionsmarkt überwiegend mit Puts ab.

Wie hoch sind die Gebühren auf PepetoSwap?

PepetoSwap von Pepeto berechnet 0,00 Prozent Handelsgebühren, und die zugehörige Bridge überträgt Token ohne Brückengebühr. SolidProof hat den Smart Contract vor dem Vorverkauf geprüft. Den aktuellen Presale-Stand und alle technischen Details finden Interessenten auf der offiziellen Pepeto-Website.

Wer in Kryptowährungen oder Vorverkäufe investiert, rechnet mit Preisschwankungen und prüft jedes Projekt vorab selbst.