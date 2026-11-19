Köln (ots) -Der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz hat das Berliner Treffen der Ukraine-Unterstützer als "sehr beeindruckend" bezeichnet. Im WDR-Interview sagte Heusgen:"Es war interessant, dass Trumps Berater nicht beim Treffen in Shenzhen waren, sondern bei den Europäern. Trump hat mittlerweile gemerkt, ohne die Europäer geht's nicht. Putin hat jetzt auch eine Einladung an die Europäer ausgesprochen - also da passiert was."Beim Dreier-Gipfel der Präsidenten Chinas, Russlands und der USA ist dagegen nach Einschätzung des Sicherheitsexperten Heusgen "in der Substanz nicht viel rausgekommen": "Wenn Sie sich die Schlusserklärung genau anschauen, dann sind das Plattitüden", sagte Heusgen im Interview mit der Aktuellen Stunde.Ganz klarer Gewinner sei Chinas Staatschef Xi Jinping, sagte Heusgen: "Er hat sich inszeniert als die neue globale Ordnungsmacht. Aber auch Putin hat gewonnen insofern, als er wieder bei solchen Treffen auftreten darf, nicht isoliert ist. Und Trump kann ablenken von innenpolitischen Problemen wie den Midterms und den nach wie vor hohen Energiepreisen."Alle Zitate sind ab sofort frei zur Veröffentlichung. Das ganze Interview können Sie hier nachsehen:https://www1.wdr.de/fernsehen/aktuelle-stunde/alle-videos/aktuelle-stunde-clip-aktuelle-stunde--19-11-2026-100.htmlPressekontakt:WDR NewsroomTel. 0221 220 8787newsroom-jetzt@wdr.deOriginal-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179961/6394247