Berlin (ots) -- Die Deloitte-Stiftung verleiht ihren diesjährigen Bildungspreis, den Hidden Movers Award, an Leseförderung GWA St. Pauli e.V., YOU! GIRLS, zukunft.digital und Klub für Schule.- Inhaltliche Neuausrichtung: Seit diesem Jahr ehrt der Hidden Movers Award Projekte, die digitale Zukunftskompetenzen bei jungen Menschen fördern.- Der Preis steht erstmals unter der Schirmherrschaft von Bundesbildungsministerin Karin Prien.- Die Gewinnerprojekte erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro, eine Pro-bono-Beratung durch Deloitte sowie ein Coaching der Social Entrepreneurship Akademie.- Ranga Yogeshwar hat die Preisverleihung in Berlin mit einem Impuls eröffnet.- Mit dem Hidden Movers Award fördert die Deloitte-Stiftung seit 2010 innovative Bildungsprojekte mit besonderem Wachstumspotenzial.Inhaltlich neu ausgerichtet und erstmals in Berlin hat die Deloitte-Stiftung heute ihren Hidden Movers Award verliehen. Der Preis, der seit diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend steht, zeichnet innovative Bildungsprojekte aus, die digitale Zukunftskompetenzen bei jungen Menschen fördern. Die Preisträgerprojekte sind Leseförderung GWA St. Pauli e.V. aus Hamburg, YOU! GIRLS aus Stuttgart, zukunft.digital aus Hamburg und Klub für Schule aus Berlin. Die Gewinnerprojekte erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 75.000 Euro und profitieren von einem Coaching durch die Social Entrepreneurship Akademie sowie einer sechsmonatigen Pro-bono-Beratung durch Deloitte. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat die Preisverleihung im Berliner Allianz Forum eröffnet.Seit diesem Jahr richtet sich der Preis insbesondere an Bildungsinitiativen, die junge Menschen auf eine zunehmend digitale Lebens- und Arbeitswelt vorbereiten und sowohl Informations-, Medien- und Datenkompetenz als auch einen verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz fördern. Ausgezeichnet werden Projekte, die bereits nachweisbare Wirkung entfalten und mit innovativen, praxisnahen Ansätzen Antworten auf aktuelle Herausforderungen im Bildungssystem geben.Der Hidden Movers Award wird in den Kategorien frühphasig und Wachstumsphase vergeben; zusätzlich wird in Kooperation mit der Kutscheit Stiftung der Kutscheit-Sonderpreis für Sprachförderung verliehen."Bildung entscheidet darüber, ob junge Menschen die Zukunft aktiv mitgestalten können. Die diesjährigen Gewinnerprojekte zeigen eindrucksvoll, wie digitale Kompetenzen, Sprachförderung und gesellschaftliche Teilhabe erfolgreich miteinander verbunden werden können." Thomas Northoff, Vorstand der Deloitte-StiftungDie Gewinnerprojekte im ÜberblickKategorie: Kutscheit-Sonderpreis für SprachförderungLeseförderung GWA St. Pauli e.V. (Hamburg)Die Leseförderung GWA St. Pauli (https://gwa-stpauli.de/kids-jugendliche/lesefoerderung) stärkt die Lese- und Sprachkompetenz von Kindern und Familien in St. Pauli und Altona durch vielfältige, niedrigschwellige Angebote rund um Bücher, Geschichten und kreative Medienarbeit. Von der Kinder- und Jugendbibliothek über Vorleseprogramme und mobile Leseförderung bis hin zu Comicgruppen und einer Kinderzeitung schafft das Projekt attraktive Zugänge zu Sprache und Literatur. Ziel ist es, insbesondere Kinder aus benachteiligten Lebenslagen langfristig zu fördern und ihnen Räume für Selbstwirksamkeit und gesellschaftliche Teilhabe zu eröffnen.Der Kutscheit-Sonderpreis für Sprachförderung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro sowie den begleitenden Förderleistungen der Deloitte-Stiftung verbunden.Kategorie: Hidden Mover frühphasigYOU! GIRLS (Stuttgart)YOU! GIRLS (https://stell-dir-vor.org/) ist ein Ferienprogramm für Mädchen im Alter von 11 bis 14 Jahren, das Persönlichkeitsentwicklung, Design Thinking und digitale Zukunftskompetenzen miteinander verbindet. In einer einwöchigen Workshopreihe entwickeln die Teilnehmerinnen gemeinsam mit Coaches und Gründerinnen eigene Lösungsideen für gesellschaftliche Herausforderungen und setzen diese als Prototypen um. Dabei stärken sie Selbstvertrauen, Kreativität und digitale Kompetenzen einschließlich eines bewussten Umgangs mit KI.Das Gewinnerprojekt in der Kategorie frühphasig erhält eine sechsmonatige Beratung von Deloitte sowie ein Coaching durch die Social Entrepreneurship Akademie.Kategorie: Hidden Mover Wachstumsphase- zukunft.digital (Hamburg): zukunft.digital bringt Lehrkräfte, Lehramtsstudierende und Schulen zusammen, um den sinnvollen und reflektierten Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Unterricht zu gestalten. In gemeinsamen Projektteams entwickeln sie KI-gestützte Unterrichtskonzepte und Schulentwicklungsansätze, die direkt in der Praxis erprobt werden.- Klub für Schule (Berlin): Klub für Schule (https://www.meinklub.app/schulen) verankert digitale Bildung als festes Schulfach und verbindet Schulen mit außerschulischen Lern- und Freizeitangeboten über eine eigens entwickelte, datenschutzfreundliche App. Jugendliche entdecken Bildungs-, Kultur- und Freizeitangebote in ihrem Umfeld und entwickeln dabei wichtige Medien- und Zukunftskompetenzen.Die Gewinnerprojekte in der Kategorie Wachstumsphase erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro sowie eine sechsmonatige Beratung durch Deloitte und ein Coaching der Social Entrepreneurship Akademie."Mit dem Hidden Movers Award fördern wir nicht nur gute Ideen, sondern begleiten Bildungsinitiativen aktiv auf ihrem Wachstumspfad. Unser Ziel ist es, ihre Wirkung langfristig zu stärken und erfolgreiche Ansätze für mehr Bildungsgerechtigkeit sichtbar zu machen." Dorothea Schmidt, Vorständin der Deloitte-StiftungDie Deloitte-Stiftung nominiert die diesjährigen Gewinnerprojekte für den Deutschen Engagementpreis, der bürgerschaftliches Engagement in Deutschland würdigt.Zitate aller Preisträgerinnen und Preisträger werden gerne auf Anfrage bereitgestellt.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Hidden Movers Award: www.hidden-movers.de. Bildmaterial der Preisverleihung finden Sie hier: Bildergalerie (https://berlinmedia.gallery/deloitte-stiftung/hidden-movers-award-2026/)Über die Deloitte-StiftungUnter dem Leitmotiv "Gemeinsam Zukunft unternehmen" bündelt die Deloitte-Stiftung ihr Engagement für Bildung und Wissenschaft. Mit ihren Aktivitäten fördert sie die Aus- und Weiterbildung junger Menschen, unterstützt die Entwicklung neuer, zukunftstauglicher Bildungsmodelle und leistet einen Beitrag zur Verbesserung des Innovationstransfers von der Hochschule in die Wirtschaft. Die Deloitte-Stiftung wurde von den Gesellschafter:innen und Führungskräften von Deloitte unter dem Dach des Stifterverbandes gegründet.© 2026 Deloitte-StiftungRosenheimer Platz 481669 MünchenDeutschlandPressekontakt:Sonja LudwigStiftungsmanagerin | Deloitte-StiftungRosenheimer Platz 4, 81669 MünchenPhone: +49 89 29036 5049soludwig@deloitte.deOriginal-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60247/6394246