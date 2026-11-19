WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Kosten des Iran-Kriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar (rund 44 Mrd Euro) gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im US-Senat.

In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien jene Auslagen für "Einrichtungen". Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Einrichtungen gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurden. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden.

Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office), das Analysen erstellt, schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro) ausgegeben hatten./ngu/DP/he