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Die BNB News dieser Woche drehen sich um Tokenisierung, denn Binance-Gründer Changpeng Zhao kündigte am 18. November handelbare Anthropic-Token auf der BNB Chain an. Sie starten parallel zum Nasdaq-Debüt des KI-Unternehmens unter dem Kürzel ANT. Eine begleitende Zeichnungsaktion in der Binance Wallet erreichte ihre Obergrenze von 500 Millionen USDC innerhalb weniger Stunden. Der BNB-Kurs reagierte darauf kaum und notiert bei rund 588 Dollar, etwa 12 Prozent unter dem Stand der Vorwoche. Diese Lücke zwischen reger Netzwerknutzung und schwachem Token-Preis wirft die Frage auf, wie viel Aufwärtspotenzial ein Coin mit 77 Milliarden Dollar Börsenwert noch bietet.

BNB News: Anthropic-Debüt auf der BNB Chain trifft schwachen Kurs

Bereitgestellt werden die an Anthropic gekoppelten Token von den Anbietern bStocks, Ondo und xStocks, sodass berechtigte Nutzer die Aktie direkt auf der Blockchain handeln können. Die Token verbriefen allerdings keine direkten Aktionärsrechte, weshalb sie eher als Kursabbild denn als Beteiligung gelten. Am Markt blieb der erhoffte Effekt bislang aus, denn BNB fiel am 18. November um 2,44 Prozent auf 582,80 Dollar. Erst am Folgetag erholte sich der Kurs leicht auf knapp 588 Dollar. Tokenisierte Aktien erhöhen zwar die Aktivität im Netzwerk, ersetzen aber keine frischen Käufe des Coins selbst.

Warum steigt der BNB-Kurs trotz neuer Aktien-Token nicht?

BNB notiert bei rund 588 Dollar und liegt damit 57 Prozent unter dem Rekordhoch von 1.370 Dollar vom Oktober des Vorjahres. Der Grund ist ein marktweiter Risikoabbau, der seit Wochen anhält. Nach Daten von CoinGecko ergibt sich bei rund 131,5 Millionen BNB im Umlauf eine Marktkapitalisierung von etwa 77 Milliarden Dollar. Innerhalb einer Woche gab der Kurs von rund 673 auf 588 Dollar nach, während der Fear-and-Greed-Index für den Gesamtmarkt bei 10 Punkten verharrt. Die Nachfrage aus der Zeichnungsaktion floss zudem in USDC und erreichte BNB damit nicht direkt.

Hier zeigt sich die Grenze eines etablierten Börsen-Coins, denn jede neue Funktion der BNB Chain verteilt ihren Nutzen auf eine Bewertung von 77 Milliarden Dollar. Für ein Kursplus von nur 10 Prozent bräuchte BNB rechnerisch rund 7,7 Milliarden Dollar an neuem Kapital. Für den Gesamtmarkt bleibt die Stimmung zudem gedrückt, da US-Spot-ETFs auf Bitcoin im November rund 2,9 Milliarden Dollar verloren haben. Frühe Käufer aus dem Jahr 2020 profitierten dagegen von einer Ausgangslage, in der Börsenfunktionen und Token-Preis gemeinsam wuchsen. Wo findet sich diese Ausgangslage heute, wenn die großen Börsen-Coins bereits hoch bewertet sind?

Pepeto-Bridge verbindet fünf Chains ohne Brückengebühr

Eine Antwort liefert Pepeto, das wie BNB auf ein eigenes Börsenmodell setzt, jedoch bei einer deutlich kleineren Bewertungsbasis startet. Kern des Ökosystems ist eine Cross-Chain-Bridge, die Token laut Projektangaben in unter 60 Sekunden zwischen fünf Blockchains überträgt. Dafür fällt keine Brückengebühr an, Nutzer zahlen lediglich das übliche Gas der jeweiligen Chain. Gerade für aktive Trader, die Liquidität regelmäßig zwischen Netzwerken verschieben, verändert das die Kostenstruktur grundlegend.

Technisch sperrt die Bridge dem Whitepaper zufolge die Token in einem geprüften Vertrag auf der Ausgangs-Chain. Auf der Ziel-Chain werden sie anschließend freigegeben, sodass keine anfälligen Wrapped-Token entstehen. Herkömmliche Brücken verlangen dagegen häufig 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und ein Fehler kann Gelder blockieren. Wer viermal pro Woche zwischen Chains wechselt, spart mit Pepeto rechnerisch zwischen 3.120 und 10.400 Dollar im Jahr. Diese Ersparnis bleibt im Portfolio des Nutzers und fließt nicht an einen Brückenbetreiber.

Neben der Bridge arbeitet PepetoSwap laut technischer Beschreibung bereits ohne Handelsgebühren, und ein KI-Scanner prüft Smart Contracts vor jedem Trade. SolidProof hat den Code als unabhängige Prüfstelle auditiert, noch bevor der erste Token im Vorverkauf den Besitzer wechselte. Insgesamt flossen bislang über 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf, und der Stufenpreis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar. Geleitet wird das Projekt vom Mitgründer des ursprünglichen Pepe, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Experten. Das Team strebt nach dem Vorverkauf ein Listing bei Binance an, wo erstmals der offene Markt den Preis bildet.

Wie Käufer an der aktuellen Vorverkaufsstufe teilnehmen

Der Kauf beginnt auf der offiziellen Projektseite, auf der Nutzer zunächst ihr Wallet verknüpfen. Danach wählen sie die gewünschte Zahlungsart aus den angezeigten Optionen, tragen die Kaufsumme ein und geben die Transaktion abschließend im Wallet frei.

BNB News im Fazit: Hohe Bewertung bremst den Hebel

Die aktuellen BNB News zeigen, dass selbst ein viel beachteter Tokenisierungsstart den Kurs eines Coins mit 77 Milliarden Dollar Börsenwert kaum bewegt. Pepeto setzt am anderen Ende der Bewertungsskala an und verbindet ein Presale-Volumen von über 10,38 Millionen Dollar mit laufenden Werkzeugen wie Bridge, Swap und Scanner. BNB selbst notierte Anfang 2020 unter 15 Dollar und erreichte 2025 rund 1.370 Dollar, weil Börsennutzung und Token-Nachfrage zusammen wuchsen. Wie die Bridge arbeitet und welche Stufe gerade läuft, können Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website direkt nachvollziehen. Jede Stufe endet nach Ablauf ihres Timers oder bei Erreichen ihres Ziels, danach gilt ein höherer Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten BNB News dieser Woche?

Changpeng Zhao kündigte am 18. November Anthropic-Token auf der BNB Chain an, die zum Nasdaq-Debüt des Unternehmens starten. BNB notiert dennoch bei rund 588 Dollar, etwa 12 Prozent unter dem Vorwochenstand.

Was kostet ein Transfer über die Pepeto-Bridge?

Pepeto erhebt für Transfers über seine Cross-Chain-Bridge keine Brückengebühr, Nutzer zahlen nur das Gas der jeweiligen Chain. Die Übertragung zwischen fünf Blockchains dauert unter 60 Sekunden, alle technischen Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Kurse digitaler Vermögenswerte schwanken teils stark, daher empfiehlt sich vor jedem Kauf eine gründliche eigene Recherche.