NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag an seine jüngste Stabilisierung angeknüpft. Mit 1,0976 US-Dollar blieb die Gemeinschaftswährung in New York aber auf dem niedrigsten Bewertungsniveau seit April 2025. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0992 (Mittwoch: 1,0968) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9097 (0,9117) Euro gekostet.

Die Stärke des Dollar angesichts der Aussicht auf weitere US-Leitzinserhöhungen setzt den Euro seit über einer Woche unter Druck. Damals hatten überraschend stark gestiegenen US-Verbraucherpreise den Erwartungen an Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank Fed Auftrieb gegeben.

Für die USA werden an den Finanzmärkten mittlerweile bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an. In beiden Währungsräumen wird für den Dezember eine Leitzinserhöhung erwartet./gl/he