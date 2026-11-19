NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Die negative Kursreaktion auf die Investorenveranstaltung des Pharmakonzerns sei übertrieben, urteilte Trung Huynh in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Das in Aussicht gestellte mittelfristige Umsatzwachstum von 5 Prozent entspreche seiner Erwartung ? optimistischere Hoffnungen halte er für unrealistisch./rob/gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:07 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:07 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0012005267

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