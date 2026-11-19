BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat von den USA nach eigenen Angaben noch keine Einladung zum G20-Gipfel in Florida im Dezember erhalten. Er hoffe darauf, dass Präsident Donald Trump die Ukraine als engen Verbündeten einladen werde, sagte Selenskyj in Berlin vor Journalisten. "Wir zählen darauf."

Es gebe Signale von anderen Mitgliedern der Zwanzigergruppe entwickelter und aufstrebender Industrienationen, dass sie die Ukraine dabeihaben wollten. "Wenn ich eingeladen werde, werde ich natürlich mein Land, mein Volk vertreten. Wenn nicht, dann nicht", sagte Selenskyj nach dem Treffen von Ukraine-Unterstützern, der sogenannten Koalition der Willigen, in Berlin.

Die US-Administration hat zum G20-Gipfel am 14./15. Dezember in Miami auch den russischen Staatschef Wladimir Putin eingeladen. Russland gehört zu der Gruppe der wichtigsten Volkswirtschaften, die Ukraine nicht. Die USA hoffen bis zu dem Treffen auf Fortschritte zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Putins Teilnahme ist offen. Auch Selenskyj sagte, er wisse nicht, was die russische Antwort auf die Einladung sei.

Selenskyj: Trump hat mich vieles genannt



Der ukrainische Präsident wurde gefragt, ob Trump ihn jemals einen Freund genannt habe. "Ich denke ja", antwortete Selenskyj, räumte aber nach etwas Nachdenken ein, dass er sich nicht erinnern könne. "Er hat mich mit vielen Worten belegt, mit sehr verschiedenen Worten - aber auch positiven."



Wenige Stunden zuvor hatte Trump in Shenzhen in China Putin vor laufender Kamera als seinen Freund bezeichnet. Gegenüber Selenskyj ist die Bandbreite von Trumps Äußerungen groß: Er hat seinen Mut und Standhaftigkeit gelobt, ihn aber auch in anderen Phasen als Diktator bezeichnet./fko/DP/he