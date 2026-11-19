CGTN veröffentlichte einen Artikel, in dem Chinas erneuter Aufruf zum Ausbau der Möglichkeiten für einen gemeinsamen Wohlstand im Asien-Pazifik-Raum hervorgehoben wurde. Der Artikel untersucht zudem, wie Chinas eigene Entwicklung eine Reihe von Chancen für das Wirtschaftswachstum sowohl in als auch außerhalb der Region eröffnet.

SHENZHEN, China, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Für Martin Chu, Mitbegründer eines Start-ups im Bereich grüner Technologien, ist die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area nicht nur ein geografischer Cluster, sondern ein integriertes Innovations- und Industrienetzwerk.

Die Präsenz seines Unternehmens in drei Städten, mit etwa der Hälfte seines Teams in Shenzhen und der anderen Hälfte in Hongkong sowie der Produktion in Guangzhou, bietet einen kleinen Einblick in das umfassendere Innovationsökosystem, das sich derzeit in der Greater Bay Area entwickelt.

Auf globaler Ebene belegte der Innovationscluster Shenzhen-Hongkong-Guangzhou laut dem Ranking 2026 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz unter den Innovationsclustern weltweit.

Die zunehmende Bedeutung von Buchtenregionen, von denen es im Asien-Pazifik-Raum die weltweit größte Konzentration gibt, wurde am Mittwoch deutlich, als der chinesische Präsident Xi Jinping angekündigt hat, dass China die Gründung einer Weltvereinigung für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Buchtenregionen unterstützt.

Damit sollen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Metropolregionen weltweit vertieft und neue Wege für eine stärkere wirtschaftliche Zusammenarbeit im Asien-Pazifik-Raum erschlossen werden, erklärte Xi in einer Grundsatzrede anlässlich der Eröffnungszeremonie des CEO-Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) 2026 in Shenzhen.

Er rief dazu auf, gemeinsam den Herausforderungen der Entwicklung durch Öffnung zu begegnen, durch Innovation Wachstumsimpulse zu setzen und durch Zusammenarbeit Wohlstand für alle anzustreben.

Eine asiatisch-pazifische Community

Der Asien-Pazifik-Raum ist dank jahrzehntelangem Wachstum in den Bereichen Handel, Investitionen, industrielle Integration und grenzüberschreitende Vernetzung zu einem wichtigen Motor des globalen Wachstums geworden. Die 21 APEC-Mitgliedsländer, in denen etwa 40 % der Weltbevölkerung leben, machen fast 50 % des gesamten internationalen Handels und mehr als 60 % des globalen BIP aus.

In seinem im vergangenen Monat veröffentlichten regionalen Wirtschaftsausblick nannte der Internationale Währungsfonds drei wesentliche Faktoren, die die Wirtschaft im Asien-Pazifik-Raum prägen: den durch den Konflikt im Nahen Osten ausgelösten Energieschock, den durch künstliche Intelligenz angetriebenen Technologieboom und die anhaltende Neuausrichtung des Handels infolge handelspolitischer Schocks.

"Was passiert gerade in der Welt? Was sollen wir im Asien-Pazifik-Raum tun? Sollen wir Türen öffnen oder schließen, zusammenarbeiten oder gegeneinander vorgehen, uns an Veränderungen anpassen oder an alten Gewohnheiten festhalten?", fragte Xi beim Gipfeltreffen am Mittwoch. Er bezeichnete diese als "schwierige Fragen unserer Zeit, auf die wir eine Antwort finden müssen".

Für die Schaffung von Wohlstand für alle im Asien-Pazifik-Raum forderte er gemeinsame Anstrengungen zur Wahrung von Frieden und Stabilität, zum Aufbau von Brücken der Öffnung und Zusammenarbeit, zur Förderung von Innovationen als Wachstumsmotor sowie zur Erweiterung der Möglichkeiten für einen gegenseitigen Nutzen und Win-Win-Ergebnisse.

Als Beleg für den wachsenden Einfluss der Region auf die globale Innovationslandschaft wurden in der WIPO-Rangliste 2026 alle sieben weltweit führenden Innovationscluster in APEC-Ländern verzeichnet, die sich über Ostasien und die USA erstrecken.

Xi verwies auf die Vorreiterrolle der APEC im Bereich Innovation und forderte verstärkte Anstrengungen zum Aufbau von Partnerschaften in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation, zur Vertiefung der Zusammenarbeit in der digitalen Wirtschaft und im KI-Bereich sowie zur Förderung des Übergangs zu einer grünen und kohlenstoffarmen Wirtschaft.

"Auf diese Weise können wir unsere Stärken im Bereich der Innovation in Wachstumsmotoren umwandeln und dem Wirtschaftswachstum im Asien-Pazifik-Raum starke Impulse verleihen", betonte er.

Eine Liste mit Möglichkeiten

Die APEC-Treffen in Shenzhen finden nur wenige Tage nach dem Abschluss der neunten China International Import Expo (CIIE) statt, der weltweit ersten Importmesse auf nationaler Ebene. Die auf der Messe geplanten Einjahresgeschäfte erreichten einen Rekordwert von 85,45 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,3 % gegenüber der letzten Messe entspricht.

In seiner Ansprache vor den Wirtschaftsführern am Mittwoch führte Xi die CIIE als konkretes Beispiel für den riesigen offenen Markt Chinas - mittlerweile der zweitgrößte der Welt - als Quelle neuer Chancen an.

"Von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien bis hin zu Smart Homes, von der Silver Economy bis hin zum Eis- und Schneetourismus - jeder neue Wachstumsbereich eröffnet Unternehmen auf der ganzen Welt neue Chancen", führte er aus.

Xi erklärte, China werde der globalen Wirtschaft zudem einen vielversprechenden Standort für die Entwicklung und ein Umfeld bieten, das eine sich gegenseitig verstärkende Zusammenarbeit ermögliche.

Das APEC-"China-Jahr" 2026 fällt mit dem Beginn des 15. Fünfjahresplans (2026-2030) Chinas für wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie mit dem 25. Jahrestag des Beitritts Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO) zusammen.

Die Weltbank betonte im Juli, dass China nun den Fokus auf eine neue Phase des qualitativ hochwertigen und produktivitätsorientierten Wachstums legt. In den ersten drei Quartalen des Jahres stieg das BIP Chinas gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,6 %, während der Handel mit anderen APEC-Ländern um 23,9 % auf 24,07 Billionen Yuan (3,6 Billionen USD) zunahm.

Mit dem Verweis darauf, dass der 15. Fünfjahresplan einen guten Start verzeichnet habe, erklärte Xi, dieser sei nicht nur ein Leitfaden für die Entwicklung Chinas, sondern biete auch eine Reihe von Möglichkeiten zur Förderung des Wirtschaftswachstums im Asien-Pazifik-Raum und weltweit.

Außerdem stellte Xi klar, dass China seine Verpflichtungen gegenüber der WTO in den vergangenen 25 Jahren vollständig erfüllt habe. Er betonte, China habe sich gegen Unilateralismus und Protektionismus gewehrt und sei weiterhin einem echten Multilateralismus, der Wahrung des multilateralen Handelssystems und der WTO-Regeln sowie der Förderung der WTO-Reform verpflichtet.

"Unabhängig von der weiteren Entwicklung der internationalen Lage wird China unbeirrt an seinem Streben nach einer Win-Win-Zusammenarbeit mit allen anderen Ländern festhalten."

https://news.cgtn.com/news/2026-11-18/How-China-is-creating-new-opportunities-for-an-Asia-Pacific-community-1SaEt6x1CO4/p.html

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