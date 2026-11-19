Diese Auszeichnung unterstreicht die Stärke von Concentrix bei der Abstimmung von Mitarbeitern und KI, um die Vertriebsleistung und das Umsatzwachstum der Kunden zu beschleunigen

NEWARK, Kalifornien, Nov. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es zum dritten Mal in Folge in der "B2B Sales Services PEAK Matrix"-Bewertung 2026 der Everest Group als "Leader" mit der höchsten Einstufung positioniert wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht die Fähigkeit von Concentrix, Vertriebskompetenz, KI und Vertriebsabläufe zu kombinieren, um Kunden dabei zu unterstützen, neue Geschäfte zu gewinnen, Kundenbeziehungen zu vertiefen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Die Positionierung von Concentrix spiegelt die Ergebnisse wider, die mit der Produktpalette des Unternehmens im Bereich KI und Technologie, den maßgeschneiderten KI-Agenten sowie der umfassenden Vertriebskompetenz erzielt wurden, die den Kunden dabei helfen, ihren Umsatz zu steigern. iX Hero, die agentische KI-Plattform des Unternehmens, fördert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI und unterstützt rund 13.000 B2B-Verkäufer dabei, als wichtiger Bestandteil der Lösung ihre Produktivität und Kompetenz zu steigern.

Die Kundenresultate zeigen, wie der Ansatz funktioniert. Für eine globale Technologieplattform hat Concentrix ein mehrsprachiges Vertriebsprogramm entwickelt, das kleinen und mittelständischen Unternehmen hilft, ihre Werbeleistung zu verbessern. Das Programm erwirtschaftet regelmäßig einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar pro Quartal, trug zu einem Anstieg der Werbeeinnahmen um 28 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei und erzielte eine 20- bis 25-fache Rendite auf die Investition des Kunden.

"Unsere Kunden benötigen produktivere Vertriebsteams, engere Kundenbeziehungen und einen klaren Return on Investment für ihre Investitionen in KI", so Mike Naughton, Global Vice President of B2B Sales bei Concentrix. "Sie vertrauen uns, weil wir eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Abstimmung von Best Practices zwischen Mitarbeitenden und Technologie vorweisen können, um die Vertriebsleistung zu steigern und bessere Ergebnisse zu erzielen. Wir sind stolz darauf, dass die Everest Group unsere Marktführerschaft im B2B-Vertrieb weiterhin anerkennt."

Concentrix hat seit Beginn dieses Berichts vor drei Jahren jedes Jahr den Leader-Status erreicht und unter den 25 bewerteten Anbietern in allen vier Unterkategorien von Vision & Capability die höchstmöglichen Bewertungen erhalten. Die Bewertung umfasste die Bereiche Vertriebsstrategie, Teamunterstützung, Umsetzung und Technologieintegration - also genau jene Kompetenzen, die Unternehmen benötigen, um Investitionen in Mitarbeitende und KI in Umsatzwachstum umzuwandeln.

Besuchen Sie die Website des Unternehmens für weitere Informationen zu den B2B-Vertriebsdienstleistungen und -Lösungen von Concentrix.

Über uns: Wir treiben eine Welt an, die funktioniert

Concentrix (NASDAQ: CNXC) ist ein Fortune 500-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das den weltweit führenden Marken hilft, intelligente Abläufe zu entwickeln, die sich in der Praxis bewähren. Wir entwickeln, realisieren und betreiben integrierte Lösungen, die Mensch und KI miteinander verbinden. Dabei nutzen wir Erkenntnisse aus Milliarden von Interaktionen aus der Praxis, um mehr als 2.000 der komplexesten Unternehmen weltweit bei der Bewältigung ihrer schwierigsten geschäftlichen Herausforderungen zu unterstützen. Mit mehr als 20 Jahren operativer Erfahrung und praxiserprobter KI sind wir der Partner für intelligente Transformation, der Kunden aus allen wichtigen Branchen dabei unterstützt, ihre Ziele in messbare und skalierbare Ergebnisse umzusetzen. Praktisch überall. Besuchen Sie concentrix.com, um mehr zu erfahren.

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