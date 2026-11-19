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Die Ethereum News dieser Woche drehen sich um ein Upgrade, das bis zu 15.000 bestehende Smart Contracts beeinträchtigen kann. Diese Zahl nannte der Foundation-Entwickler Marius van der Wijden am Montag in einer Entwicklerrunde, nachdem Prüfer und Foundation zusammen rund 200 Kompatibilitätsprobleme dokumentiert hatten. Das Glamsterdam-Upgrade hat deshalb weiterhin keinen bestätigten Termin, während ETH bei rund 1.800 Dollar notiert und auf Monatssicht ungefähr ein Viertel eingebüßt hat. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie stark technische Verzögerungen den Kurs belasten. Entscheidend ist, wie die Kernentwickler am Donnerstag über die umstrittenen Gebührenregeln beraten.

Ethereum News: Audits melden 200 Befunde zum Glamsterdam-Upgrade

Auslöser der Debatte sind zwei Vorschläge, EIP-8037 und EIP-8038, die neu regeln, wie das Netzwerk das Speichern von Daten bepreist. Wie CoinDesk berichtet, steigen die Kosten für das Anlegen eines Vertrags von etwa 32.000 auf rund 183.600 Gas. Auch neue Speicherplätze verteuern sich, ihr Preis klettert von 20.000 auf 97.920 Gas. Verträge mit fest einprogrammierten Gas-Grenzen können dadurch ausfallen, weshalb der Testlauf im Hoodi-Netz seit Oktober ruht. Die Prüffirma ChainSecurity meldete 152 Befunde, von denen sich die Hälfte mit der internen Suche der Foundation deckte.

Wann kommt das Glamsterdam-Upgrade für Ethereum?

Ein Termin für das Glamsterdam-Upgrade steht nicht fest, da die Kernentwickler die Entscheidung über EIP-8037 auf ihre Sitzung am 19. November gelegt haben. Die zweite Prüffirma Dedaub untersuchte rund 25.000 Verträge und markierte 70 Probleme mittlerer und hoher Schwere. Die Foundation selbst fand drei schwere und mindestens 25 mittelschwere Fehler, von denen die meisten bereits behoben werden. Van der Wijden ordnete die betroffenen Verträge als kleinen Teil von insgesamt rund 90 Millionen ein. Einige Entwickler warnen dennoch, dass ein Streichen der Vorschläge größere Vertragsprojekte blockieren und die Sicherheitsziele des Upgrades schwächen würde.

Am Markt trifft die Unsicherheit auf eine ohnehin schwache Phase, denn ETH hat seit dem Rekordstand von 4.946 Dollar fast zwei Drittel an Wert eingebüßt. Die 122,23 Millionen Ether im Umlauf kommen beim aktuellen Kurs auf eine Marktkapitalisierung von etwa 220 Milliarden Dollar. Das Monatsminus von rund 25 Prozent zeigt, wie wenig Vertrauen der Markt derzeit in schnelle Fortschritte setzt. Ein Netzwerk dieser Größe kann Gebührenregeln nur langsam ändern, weil jede Anpassung Millionen bestehender Verträge berührt. Auch die Handelskosten bleiben ein Thema, das Nutzer täglich spüren. Welche Projekte lösen die Gebührenfrage, bevor ihr Token überhaupt an einer Börse startet?

PepetoSwap von Pepeto handelt bereits ohne Gebühren

Eine Antwort darauf liefert Pepeto, dessen Börse PepetoSwap nach Angaben der Entwickler bereits live arbeitet und Trades ohne Handelsgebühren abwickelt. Jeder Tausch erfolgt zu 0,00 Prozent Gebühren, sodass der volle Betrag im Handel bleibt. Für Trader zählt das besonders in Phasen, in denen sie häufig umschichten. Während Ethereum noch über künftige Gas-Regeln verhandelt, steht dieses Werkzeug schon vor dem ersten Börsenlisting des Tokens bereit. Halter haben damit einen konkreten Grund, den Token zu nutzen, da die Börse ihm einen praktischen Zweck gibt.

Um den Handelsplatz herum hat das Team zwei weitere Bausteine gesetzt. Die Cross-Chain-Bridge transferiert Vermögenswerte laut Projektwebsite in unter 60 Sekunden zwischen fünf Blockchains, wobei null Brückengebühren anfallen. Ein KI-Scanner prüft Smart Contracts vor jedem Trade auf fehlerhaften Code und Honeypot-Risiken. Dafür durchläuft jede Vertragsadresse 42 einzelne Prüfschritte, an deren Ende eine Bewertung zwischen 0 und 100 steht. Gerade die Glamsterdam-Debatte zeigt, wie teuer unentdeckte Vertragsfehler werden können.

Das Gesamtangebot ist den Projektdaten zufolge auf 420 Billionen Token festgelegt und lässt sich nachträglich nicht erhöhen. Noch vor Beginn des Vorverkaufs hat die Prüffirma SolidProof den vollständigen Code auditiert, was Käufern eine unabhängig bestätigte Basis gibt. Zum Team gehören ein Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins sowie ein früherer Binance-Experte. In der laufenden Phase liegt der Preis bei 0,000000188 Dollar je Token. Jede folgende Stufe setzt diesen Preis höher an, weshalb die Reihenfolge des Einstiegs über den Einstandspreis entscheidet. Bislang flossen über 10,38 Millionen Dollar an Einzahlungen in den Vorverkauf.

Der Kaufvorgang in vier Schritten

Zuerst rufen Käufer die Website des Projekts auf und koppeln dort ihr Wallet. Danach legen sie Zahlungsmittel und Betrag fest. Im dritten Schritt prüfen sie die angezeigte Tokenmenge. Zuletzt geben sie den Auftrag in ihrem Wallet frei.

Ethereum News im Fazit: Glamsterdam bleibt ohne Termin

Die Ethereum News zeigen ein Netzwerk, das wegen seiner Größe selbst sinnvolle Gebührenreformen nur schrittweise umsetzen kann. Solange Glamsterdam keinen Termin hat, fehlt dem Kurs ein technischer Impuls, und die Bewertung von etwa 220 Milliarden Dollar begrenzt den Spielraum. Pepeto startet dagegen mit einer laufenden Börse, während der erste Pepe-Token im Jahr 2023 ohne eigene Infrastruktur an den Markt ging. Die Unterlagen zu PepetoSwap, Bridge und Audit sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar. Der Vorverkauf ist in Stufen gegliedert, und mit dem Ende der laufenden Runde steigt der Preis je Token.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Ethereum News diese Woche?

Das Glamsterdam-Upgrade kann bis zu 15.000 Smart Contracts stören und hat keinen bestätigten Termin. Zwei Audits fanden zusammen mit der Foundation rund 200 Kompatibilitätsprobleme, über die die Entwickler am 19. November erneut beraten. ETH notiert derweil bei rund 1.800 Dollar.

Wie funktioniert PepetoSwap bei Pepeto?

PepetoSwap ist die bereits aktive Börse von Pepeto und wickelt Trades ohne Handelsgebühren ab. Details zu Börse, Bridge und Vorverkauf finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website. Die Cross-Chain-Bridge ergänzt das Angebot mit Transfers in unter 60 Sekunden.

Kurse von Kryptowerten und Vorverkaufs-Token schwanken, daher gehört eine eigene Prüfung vor jedem Kauf dazu.