Zwischen Margenstärke und US-Konsumflaute!

Rückblick

Nach einer abwärtsgerichteten Phase mit tieferen Hochs und Tiefs bildete die Aktie Anfang Oktober ein markantes Zwischentief bei rund 230 USD aus. Dort setzte eine deutliche Gegenbewegung ein, die den Kurs über den fallenden EMA 20 und anschließend auch über den EMA 50 zurückführte. Nach dem Hoch Anfang/Mitte November läuft aktuell eine mehrtägige Korrektur innerhalb der übergeordneten Erholungswelle.

McDonalds-Aktie: Chart vom 19.11.2026, Kürzel: MCD, Kurs: 271.15 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs testet gerade den Bereich des ansteigenden EMA 20. Wenn diese Unterstützung hält, würde mit Kursen über der heutigen Kerze unser bullisches Szenario aktiviert. Der Zielbereich der Bewegung liegt bei ca. 287 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs deutlich unter den EMA 20, gilt das kurzfristige Pullback-Setup technisch als gescheitert. Der Blick richtet sich dann auf den EMA 50, der aktuell im Bereich um 260 USD verläuft.

Meinung

McDonald's meldete für das am 30. September beendete Quartal ein Ergebnis je Aktie von 3,51 USD (nach 3,18 USD im Vorjahreszeitraum). Auf bereinigter Basis wurde ein EPS von 3,57 USD berichtet, das die Konsensschätzungen übertraf. Auf dem Q3-Call stellte das Management die langfristige Wachstumsstrategie "NEXT" in den Fokus - unter anderem mit Spezialgetränken als globalem Wachstumspfeiler, geplanten Value-Angeboten sowie Restaurant-Modernisierungen. Auffällig bleibt die hohe operative Profitabilität (operative Marge über die letzten zwölf Monate bei rund 46,1 %). Fundamental trifft das Pullback-Setup auf eine verbesserte Nachrichtenlage.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 193.40 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.58 Mrd. USD

Meine Meinung zu MCDonalds ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2026

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