INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die IG Metall hat mit 24-Stunden Warnstreiks begonnen. Die ersten Ausstände starteten bereits am späten Donnerstagabend, der Großteil soll am Freitag folgen, wie die Gewerkschaft mitteilte. Der Schwerpunkt liegt auf Autoherstellern und Zulieferern. Betroffen sind auch das Audi-Werk in Ingolstadt und die BMW -Werke München, Dingolfing und Landshut. Beim Münchner Autobauer soll morgens um 8.00 Uhr die größte Streikkundgebung stattfinden. Die Arbeitgeberseite reagiert empört.

"Die Produktion ruht"



Den Anfang machten um 22.00 Uhr die Nachtschichten der Autozulieferer Benteler in Schwandorf und Linamar in Penzberg sowie des Maschinenbauers Bosch Rexroth in Elchingen. Bayerns IG Metall-Verhandlungsführer Horst Ott erklärte in Elchingen: "Wir werden die Arbeitgeber jetzt daran erinnern, dass ohne Beschäftigte die Bänder und Maschinen stillstehen."

Bei BMW in München sollte es kurz vor Mitternacht losgehen. Bis Freitagmittag sollen 14 weitere Betriebe folgen, etwa BMW in Dingolfing und Landshut sowie Audi in Ingolstadt. 24-Stunden-Warnstreiks sind auch für Linde in Schalchen, ZF in Passau und Schweinfurt, Bosch in Nürnberg und Bamberg und SKF in Schweinfurt angekündigt.

Auch mehrere kürzere Warnstreiks



Kürzere Warnstreiks plant die IG Metall bei Grob in Mindelheim, Innomotics in Maroldsweisach, Schaeffler in Hirschaid, Valeo in Ebern, Albea in Scheßlitz und Waasner in Forchheim.

Die Gewerkschaft wirft den Arbeitgebern in der aktuellen Tarifrunde vor, ihr Angebot von einer Entgelterhöhung um 1,3 Prozent bisher nicht nachgebessert zu haben. Sie fordert eine Erhöhung der Bezüge um fünf Prozent. Bei 1,3 Prozent müssten die Beschäftigten reale Verluste einstecken, argumentiert die Gewerkschaft. Auch ihr Angebot auf Gehaltsverzicht in einzelnen Betrieben als Gegenleistung etwa für Arbeitsplatzgarantien sei vom Tisch gewischt worden. Die jüngste Tarifrunde in Bayern war am 9. November ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

"Das Fass zum Überlaufen gebracht"



"Mit ihrem Minus-Angebot haben die Arbeitgeber das Fass zum Überlaufen gebracht", sagt Ott. "Hinzu kommt, dass sie einen Blankoscheck wollen, um Entgelte und Sonderzahlungen zu kürzen sowie die Arbeitszeit zu verlängern. Gleichzeitig verweigern sie, mit uns über verbindliche Zusagen für Investitionen und Produkte an den heimischen Standorten zu sprechen. Im Kern bedeutet die Arbeitgeber-Position: Die Beschäftigten sollen erst erhebliche finanzielle Einschnitte hinnehmen und dann trotzdem um ihre Arbeitsplätze zittern."

Auch der Audi Betriebsrat äußerte sich kritisch: Die Arbeitgeber bliesen zum Angriff auf die Tarifverträge, heißt es von dort. Sie stellten Tarifverträge und Errungenschaften infrage, versuchten Tarifstandards wie die 35-Stunden-Woche zu kippen, wollten Urlaubs- und Weihnachtsgeld zur Verhandlungsmasse machen und Regelungen aus dem Flächentarifvertrag in die einzelnen Betriebe verschieben, um stärker Druck auf ihre Belegschaften ausüben zu können.

Arbeitgeber: Gewerkschaft zeigt Verhandlungen die Rote Karte

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) reagiert empört auf die 24-Stunden-Warnstreiks. "Davon betroffene Unternehmen erleiden in der ohnehin schon angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Arbeitsplätze und ganze Standorte werden gefährdet. Das kann und darf nicht sein."

Die Gewerkschaft tue ihren Mitgliedern mit dem Streik keinen Gefallen. "Dass zukünftige Investitionsentscheidungen für Auslandsstandorte fallen, kann da nicht verwundern." Der Beschäftigungsabbau werde so nur weiter Fahrt aufnehmen. Man stehe für weitere Verhandlungen jederzeit zur Verfügung betont Brossardt. Und man erwarte auch von der Gewerkschaft, mehr als drei Verhandlungsversuche zu unternehmen, um zu einer Lösung zu kommen./dm/DP/he