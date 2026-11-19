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Die Solana Prognose hat nach der Breakpoint-Konferenz in London neuen Gesprächsstoff. Am 16. November legte das Netzwerk nach sechs Jahren das Beta-Label ab und firmiert seitdem unter der Bezeichnung Solana 1.0 im regulären Betrieb. Der Kurs reagierte prompt und stieg während der Konferenz um knapp 7 Prozent auf 75,12 Dollar. Aktuell notiert SOL bei rund 74,80 Dollar und damit weiterhin etwa 75 Prozent unter dem Rekordhoch von 293,31 Dollar. Weil technische Reife und Kursentwicklung derzeit auseinanderlaufen, fragen sich Anleger, wie viel Erholung realistisch im Preis steckt. Die Modelle der Prognoseanbieter liefern dazu für die kommenden Wochen klare Spannen.

Solana Prognose nach Breakpoint: Version 1.0 trifft schwachen Markt

Mit Solana 1.0 ersetzt die Solana Foundation die Bezeichnung Mainnet Beta, die das Netzwerk seit dem Start im Jahr 2020 trug. Für Nutzer ändert sich dadurch nichts, denn Guthaben, Anwendungen und Transaktionshistorie bleiben unverändert. Möglich wurde der Schritt durch das Alpenglow-Upgrade, das die Finalität von 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden senkte. Hinzu kommt der unabhängige Validator-Client Firedancer, der inzwischen im Mainnet läuft. Auf der Bühne zeigte Zelle außerdem eine vertrauliche Überweisung über 1,25 Millionen Dollar in ZelleUSD, allerdings noch im Testnetz.

Wie stark hat SOL auf das Ende der Beta-Phase reagiert?

SOL stieg während der drei Breakpoint-Tage um 6,95 Prozent von 70,24 auf 75,12 Dollar. Damit schlug der Coin Bitcoin und Ether klar, wie Cointelegraph auf Basis von CoinGecko-Daten berichtet. Bitcoin legte im selben Zeitraum nur 1,2 Prozent zu, Ether 3,1 Prozent. Neben dem Beta-Abschied präsentierte Abra eine Partnerschaft mit ICE, dem Betreiber der New York Stock Exchange, für ein Kredit- und Renditesystem. Solche institutionellen Ankündigungen stützen die Stimmung, ersetzen aber keine anhaltenden Kapitalzuflüsse. Für die kurzfristige Solana Prognose rechnen die Modelle von Changelly mit einer moderaten Fortsetzung bis Jahresende.

Solana Prognose laut Changelly (Stand 19. November 2026) Zeitraum Tief Durchschnitt Hoch November 2026 74,59 Dollar 81,50 Dollar 88,41 Dollar Dezember 2026 101,91 Dollar 111,00 Dollar 120,08 Dollar

Selbst das Dezember-Hoch von 120,08 Dollar ergäbe bei 591,85 Millionen umlaufenden SOL eine Marktkapitalisierung von rund 71 Milliarden Dollar, gegenüber heute etwa 44,3 Milliarden Dollar. Genau hier liegt die Grenze für Privatanleger. Ein Netzwerk dieser Größe benötigt für jede Kursverdopplung Zuflüsse in zweistelliger Milliardenhöhe, und kein gängiges Modell sieht bis Jahresende eine Rückkehr zum alten Hoch. Gleichzeitig zieht ein reiferes Ökosystem mehr neue Token an, unter denen sich auch fehlerhafte oder bewusst manipulierte Verträge befinden. Welche Werkzeuge helfen Käufern also, frühe Projekte zu finden und dabei Fallen zu meiden?

Pepeto: KI-Scanner erkennt Honeypots, bevor Kapital fließt

Eine Antwort liefert Pepeto, dessen Plattform dort ansetzt, wo große Blockchains aufhören, nämlich beim Schutz des einzelnen Käufers. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe-Coins, und dem Whitepaper zufolge arbeitet der KI-Scanner bereits im Live-Betrieb. Vor jedem Kauf liest er den Code eines Tokens und gleicht ihn mit 42 Prüfpunkten ab. Damit richtet sich das Werkzeug an genau jene Käufer, die in einem wachsenden Markt mit vielen neuen Token den Überblick behalten wollen.

Erfasst werden unter anderem versteckte Mint-Rechte, Pause- und Blacklist-Funktionen sowie nachträglich veränderbare Steuern. Danach spielt das System Kauf und Verkauf in einer isolierten Testumgebung durch und vergibt eine Punktzahl zwischen 0 und 100 Punkten. Laut offizieller Dokumentation sperrt die Plattform Trades mit kritischen Befunden automatisch. Ein Token, dessen Verkaufstest scheitert, wird so als Honeypot erkannt, bevor ein Anleger Geld hineinsteckt. Gerade bei frisch gestarteten Meme-Coins, deren Code selten öffentlich geprüft ist, schließt dieser Schritt eine Lücke, die viele Plattformen offenlassen.

Prüfen und Handeln liegen bei Pepeto direkt nebeneinander, denn PepetoSwap ist bereits live und berechnet 0,00 Prozent Gebühren pro Swap. Den eigenen Code ließ das Projekt vor Beginn des Vorverkaufs von SolidProof prüfen und verifizieren, sodass kein ungeprüfter Vertrag hinter dem Token steht. Nach Teamangaben hat der Presale bislang mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem Stufenpreis von 0,000000188 Dollar. Jede weitere Stufe startet zu einem höheren Kurs, weshalb frühe Käufer den niedrigsten Einstand sichern.

Pepeto-Token erwerben in drei klaren Schritten

Interessenten besuchen die offizielle Projektseite und verbinden ein unterstütztes Wallet. Danach entscheiden sie sich für eine verfügbare Zahlungsart und tragen die Kaufsumme ein. Mit der Bestätigung im Wallet ist der Kauf in der aktuellen Stufe abgeschlossen.

Fazit zur Solana Prognose: Reife Technik, begrenzter Hebel

Die Solana Prognose bleibt nach Breakpoint konstruktiv, doch bei rund 44,3 Milliarden Dollar Börsenwert wachsen die Kursziele nur schrittweise. Selbst das Dezember-Hoch der Changelly-Modelle entspräche weniger als einer Verdopplung. SOL brauchte nach seinem Tief von 7,95 Dollar mehr als zwei Jahre bis zum Rekordhoch, und dieser Weg begann bei einer kleinen Bewertung. Pepeto steht am Anfang einer solchen Phase, mit live arbeitenden Werkzeugen und einem Bruchteil des Solana-Börsenwerts. Den Scanner und die Preisstufen können Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website direkt prüfen. Da jede Stufe endet, sobald ihr Ziel erreicht ist oder der Timer abläuft, startet die nächste zu einem höheren Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Solana Prognose für Dezember 2026?

Changelly erwartet für Dezember 2026 einen Durchschnittskurs von 111,00 Dollar bei einer Spanne von 101,91 bis 120,08 Dollar. Ausgehend von rund 74,80 Dollar entspräche das einem Plus von etwa 48 Prozent. Für November liegt der erwartete Durchschnitt bei 81,50 Dollar.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben Solana?

Pepeto bietet mit KI-Scanner und gebührenfreiem PepetoSwap bereits nutzbare Werkzeuge im Vorverkauf. Details zum SolidProof-Audit, zum Scanner und zur laufenden Preisstufe finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.