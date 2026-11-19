München (ots) -Katerstimmung am Dienstag, zwei Tage tragen die Bayern-Spieler ein kleines Lächeln: erster Heimsieg in der EuroLeague nach 13 Spieltagen gegen den Letzten! Der FC Bayern gewinnt am gegen Baskonia mit 100:81 - klingt souverän, war's aber nicht. Wie eng es zum Teil war und verbissen gekämpft wurde, zeigt auch die wilde Schubserei Sekunden vor dem Spielende.Welt- und Europameister Johannes Voigtmann analysiert: "Über weite Strecken war es offensiv wieder gut, aber unser größtes Problem sind die Stopps, damit struggeln wir. Wir schaffen es nicht, das Spiel zu killen. Das müssen wir schleunigst verbessern." Voigtmann über den Druck beim FCB: "Das war heute ein Must-Win und das lässt einen nicht ruhig schlafen. Die Aufgaben in den nächsten Wochen sind alles Must-Wins."MagentaSport-Experte Per Günther lobt die FCB-Moral, stellt aber fest: "Es kann ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein, aber da muss noch was kommen."Topscorer der Partie ist Bayerns Duane Washington mit 23 Punkten. Voigtmann erklärt, wie wichtig der Guard geworden ist, der offenbar immer besser zurecht kommts: "Er kann einiges kreieren und macht ein paar wilde Sachen für uns. Das brauchst du in der EuroLeague, wenn du jemanden hast, dem du den Ball geben kannst, wenn mal nicht viel geht."Voigtmann bezeichnet den Erfolg als Pflichtsieg und sagt mit Blick auf die nächsten Gegner: "Die Aufgaben in den nächsten Wochen sind alles Must-Wins." Am kommenden Dienstag geht es direkt weiter in München mit dem Duell gegen Maccabi Tel Aviv (ab 19.30 Uhr live) mit Daniel Theis, dem Weltmeister-Kumpel.Vor dem Duell äußert sich Thorsten Leibenath (Geschäftsführer Sport beim FC Bayern Basketball) zum schwachen Start mit nunmehr 4 Siegen aus 13 Partien und dem Personal. "Wir können über jeden einzelnen reden und ich würde sagen, dass es noch nicht das ist, was wir uns erwartet haben", moniert Leibenath als Zwischenfazit. Gleichzeitig erkennt er Verbesserungen: "Ich hoffe, dass das mir die Bayern-Fans verzeihen können, aber ich möchte mich davon losmachen, ausschließlich auf die Resultate zu gucken. Der Trend macht Mut. Ich habe in der Partie (Niederlage gegen Zalgiris Kaunas am Dienstag, Anm. d. Red.) einen Aufwärtstrend wahrgenommen." Angesprochen auf mögliche Verpflichtungen nach dem Abgang von Kamar Baldwin sagt Leibenath: "Das kann passieren, muss aber nicht. Es geht nur um eine echte Verstärkung. Wenn die finanzierbar sind, dann werden wir versuchen, sie zu verpflichten."Nächster Sieg für Panathinaikos Athen! Das Auswärtsspiel bei Zalgiris Kaunas kann der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga mit seiner Mannschaft dank eines starken 4. Viertels letztlich ungefährdet mit 87:72 gewinnen, Bonga kam in etwas mehr als 17 Minuten Spielzeit auf 7 Punkte, 2 Rebounds, 2 Assists und 1 Block. Athen belegt mit einer Bilanz von 9 Siegen und 4 Niederlagen den 3. Tabellenplatz.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 13. Spieltag der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Freitagabend: Im Programm ist dann Anadolu Efes Istanbul vs. ASVEL Villeurbanne (18.15 Uhr), Olympiakos Piräus vs. Real Madrid (20 Uhr), FC Barcelona vs. Roter Stern Belgrad (20.15 Uhr) und Partizan Belgrad vs. Besiktas Istanbul (20.30 Uhr) - live bei MagentaSport und MagentaTV.EuroLeague | 13. SpieltagFC Bayern München - Baskonia Vitoria-Gasteiz 100:81 | Bayern-Erlösung! "Heimspiele müssen wieder Spaß machen"Johannes Voigtmann, Spieler FC Bayern......über den ersten Heimsieg: "Über weite Strecken war es offensiv wieder gut, aber unser größtes Problem sind die Stopps, damit struggeln wir. Wir schaffen es nicht, das Spiel zu killen. Das müssen wir schleunigst verbessern."...über die Wichtigkeit des Sieges: "Du warst nah dran, aber gibst es noch ab. Das war heute ein Must-Win und das lässt einen nicht ruhig schlafen. Die Aufgaben in den nächsten Wochen sind alles Must-Wins. Der Sieg war für uns alle und die Fans super wichtig. Die Heimspiele müssen wieder Spaß machen und da müssen wir wieder hinkommen."...über die Leistung von Duane Washington: "Er ist sehr wichtig für uns, denn er kann einiges kreieren und macht ein paar wilde Sachen für uns. Das brauchst du in der EuroLeague, wenn du jemanden hat, dem du den Ball geben kannst, wenn mal nicht viel geht."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=V1l6S0RFN3YwQ1gyY0tzQ3lrK0JLeVVxMGJrY0ZKNnhzREFlcjlXRHc2TT0=Duane Washington, Spieler FC Bayern: "Das war wirklich ein sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben mit allem um diesen Sieg gekämpft, umso besser fühlt es sich jetzt an."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZXpMcjloeE92STIvZGc4TE1JQTVSdmxqaFd4d0U2c09pcHdyNzViV3hwQT0=Justinian Jessup, Spieler FC Bayern: "Es war sehr wichtig, dass wir endlich den Heimsieg eingefahren haben. Nach der Kaunas-Niederlage wollten wir zurückschlagen."Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=V2UxMFJSNnVIWlVNRG5QczM5NGQyRmRaUlVqRzl2N0hRZnJXaWFNdzM4UT0=MagentaSport-Experte Per Günther: "Diese Fehler sind nicht unüblich, wenn du noch kein Heimspiel gewonnen hast. Ich kann verstehen, dass die Münchener Sichtweise verstehen, dass sie eine klare Tendenz sehen und das Ergebnis sieht auch klar aus. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Es kann ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein, aber da muss noch was kommen." Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NU5UeGlaVzEvQTVDRGdKS1ZTa3ZWRnAzcTBYczI4WURpYW5qMk1vTVF4WT0=Duane Washington gelingt der Buzzer Beater zur Halbzeit und zelebriert ihn mit einem Tänzchen. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TnFXYkxzUzcwdVZRNTRyYkpiaUlyNjI3cjJST2lvS3hwNWpBOVMrUVJvYz0=Duane Wahsington führt Bayern mit 23 Punkten und 7 Rebounds zum Sieg: Seine Highlights:Randale! Kurz vor dem Spielende werden die Gemüter noch einmal erhitzt und es kommt zu einer Rudelbildung. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NDMzNU5ReWZvWDVJWDEySmNQQm5BR3lJV0xzYklENzdXRXc4aDRaQXZJaz0=Thorsten Leibenath, Geschäftsführer Sport beim FC Bayern Basketball......über die Kaunas-Niederlage am Dienstag: "Es war wohlmöglich unsere beste Leistung und ich hoffe, dass das mir die Bayern-Fans verzeihen können, aber ich möchte mich davon losmachen, ausschließlich auf die Resultate zu gucken. Der Trend macht Mut. Ich habe in der Partie einen Aufwärtstrend wahrgenommen."...über Duane Washington und die Performance aller Spieler: "Wir können über jeden einzelnen reden und ich würde sagen, dass es noch nicht das ist, was wir uns erwartet haben. Aber bei ihm ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Hätte er immer die Leistung wie gegen Kaunas gezeigt, hätten wir ein paar mehr Siege."...über Coach Anton Gavel und das gegenwärtige "Projekt FC Bayern": "Ich bin irritiert beim Wort "Projekt". Man tut den Verantwortlichen damit unrecht. Wir haben uns ganz klar etwas dabei gedacht. Es wäre falsch, nach einer Viertel-Saison alles über den Haufen zu werfen. Ich bin mit Anton schon einmal durch so eine Phase gegangen. Die Durststrecke ist nur auf dem EuroLeague-Niveau zu erkennen. In der BBL spielen wir herausragend und dort greift auch das Defensiv-Konzept. Unsere Aufgabe ist es, das auf die EuroLeague zu übertragen und da sehe ich Fortschritte."...über den Abgang von Kamar Baldwin: "Wir lassen nicht gerne so einen Spieler weggehen, gleichzeitig ist nicht von der Hand zu weisen, dass er nicht sein Potenzial ausgeschöpft hat. Zudem war die Rolle nicht ganz klar und ihm wurde in Tel Aviv eine größere Rolle zugesagt. Dann verstehe, wenn der Spieler mit dem Wunsch auf uns zuläuft."...über mögliche Verpflichtungen: "Das kann passieren, muss aber nicht passieren. Einen weiteren Spieler brauchen wir nicht, es geht nur um eine echte Verstärkung. Wir müssen die Hierarchie verstärken und hierbei ist eine kürzere Rotation durchaus vonnöten. Trotzdem kann es sein, dass es Spieler gibt, die uns substanziell weiterhelfen und wenn die finanzierbar sind, dann werden wir versuchen, sie zu verpflichten."Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athen 72:86 | Athen gewinnt schwieriges Spiel in KaunasIsaac Bonga gelingt ein Monsterblock. Seine Highlights im Video: clipro.tv/player?publishJobID=TXdZQ1RBOUNuNkthRmxYSkI3TDBhcHlsOStQL3FyZnJUVVphWDIrR294dz0=Mit 21 Punkten führt Kendrick Nunn Panathinaikos zum Sieg. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=ZEtFQjExOGpNN3duMExEdGJrdUdjeHZiRkhkTEdqWS9jVzAyckRYWHVHQT0=Maccabi Tel Aviv - Dubai Basketball 74:80 | Theis mit 8 Punkten bei nächster Maccabi-Pleite8 Punkte und 3 Rebounds: Die Highlights von Nationalspieler Daniel Theis im Video: clipro.tv/player?publishJobID=WGVibGVwL3lsZFM3SlA0MlZpcnpjMmRQUEVjZFFRQmphbnE4cEY1K3hkRT0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.EuroLeague | 13. SpieltagFreitag, 20.11.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - ASVEL Villeurbanneab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Real Madridab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Roter Stern Belgradab 20.30 Uhr: Partizan Belgrad - Besiktas IstanbulEuroCup | 9. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 17.20 Uhr: Siaulai Basketball - Skyliners Frankfurtab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - NINERS ChemnitzMittwoch, 09.12.2026ab 17.50 Uhr: Riga Zelli - Rostock Seawolvesab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - BAXI ManresaBasketball Champions League (BCL) | 5. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Cholet Basketab 19.50 Uhr: Igokea Aleksandrovac - ALBA BerlinMittwoch, 09.12.2026ab 19.50 Uhr: Pallacanestro Varese - Baskets BambergWM-Qualifikation Männer | 9. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.15 Uhr: Lettland - DeutschlandWM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6394257