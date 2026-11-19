Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 19, 2026) - The common shares of Peptide Development Labs Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.

Peptide Development Labs Inc. is a Canadian pharmaceutical development company focused on advancing investigational peptide-based drug candidates through established regulatory pathways. The Issuer's mission is to develop peptide candidates that may address defined areas of unmet clinical need within a conventional pharmaceutical framework. To achieve this, the Issuer focuses on advancing its investigational subcutaneous BPC-157 drug candidate for refractory ligament disorders through GMP-controlled supply, pharmaceutical quality systems, physician-led access, structured data generation and formal clinical development.

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Les actions ordinaires de Peptide Development Labs Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.

Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.

Peptide Development Labs Inc. est une entreprise canadienne de développement pharmaceutique qui se concentre sur la progression de candidats-médicaments à base de peptides en cours d'investigation via les voies réglementaires établies. La mission de l'émetteur est de développer des candidats-peptides pouvant répondre à des besoins cliniques non satisfaits dans un cadre pharmaceutique classique. Pour y parvenir, l'émetteur se concentre sur le développement de son candidat-médicament BPC-157 en injection sous-cutanée pour les troubles ligamentaires réfractaires, en assurant un approvisionnement contrôlé selon les normes GMP, des systèmes de qualité pharmaceutique, un accès supervisé par des médecins, la génération de données structurées et un développement clinique formel.

Issuer/Émetteur :

Peptide Development Labs Inc. Security Type/Titre :

Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : PEPT NV Issuer/Émetteur non Émergent : No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 37 511 506 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 3 000 000 CSE Sector/Catégorie : Life Sciences/Sciences de la vie CUSIP : 713467 10 8 ISIN : CA 713467 10 8 9 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 20 NOV 2026 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company

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