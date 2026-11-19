NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Intesa Sanpaolo auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die italienischen Banken hätten im dritten Quartal mit anziehenden Zinsüberschüssen, einer strikten Kostenkontrolle und resilienten Vermögenswerten Furore gemacht, was ein weiteres Ergebniswachstum im kommenden Jahr unterstützen sollte, schrieb Marco Nicolai in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Der entscheidende Belastungsfaktor bleibe die Bankenbesteuerung. Intesa bleibt der Top-Wert des Experten./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:08 / ET





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