NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach einem Gespräch mit Vorstandschef Christian Sewing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Mit Blick auf jüngste kritische Medienberichte zum Geschäftsgebahren des Finanzinstituts habe die Bank darauf verwiesen, dass die Vorwürfe bereits bekannt und die Kontrollen in den vergangenen Jahren entsprechend angepasst worden seien, schrieb Kian Abouhossein in einer Studie am Donnerstag. Die Reaktion von Kunden seit Bekanntwerden der Vorgänge sei "ruhig" ausgefallen, schrieb der Experte./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 12:30 / GMT



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