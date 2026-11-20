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Chinas Zentralbank kauft so viel Gold wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr. Equinox Gold steigert den Quartalsumsatz um 79% auf 1,05 Mrd. US-Dollar und senkt die Kosten.

- Anzeige - Dieser Artikel wird im Auftrag der Equinox Gold Corp. veröffentlicht! · Entgeltliche Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit der Equinox Gold Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratungsvertrag. · Erstellt von: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 20. November 2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich-Zeit ·

+++ Chinas Zentralbank kauft so viel Gold wie seit mehr als drei Jahren nicht mehr +++

Liebe Leserinnen und Leser,

Chinas Zentralbank hat ihre Goldreserven im Oktober um 830.000 Unzen auf 78,3 Millionen Unzenerhöht. Es war der 24. Monat in Folge mit Käufen und der größte monatliche Anstieg seit mehr als drei Jahren - obwohl der Goldpreis im Oktober um knapp 7% fiel.1,2

Laut World Gold Council bleiben auch die Anleger auf Kurs. Im Oktober flossen weltweit 2,7 Milliarden US-Dollar in physisch hinterlegte Gold-ETFs, vor allem aus Europa und Asien. Die weltweiten ETF-Bestände stiegen damit auf den Rekordwert von 4.275 Tonnen.3,4

Goldman Sachs hat seine Prognosen angesichts einer restriktiveren US-Notenbank leicht gesenkt, erwartet aber weiterhin steigende Preise. Für Ende 2026 sieht die Bank Gold bei 4.150 US-Dollar, für Ende 2027 bei 4.800 US-Dollar je Unze. Die wichtigste Stütze bleiben die Zentralbanken, deren Käufe Goldman auf rund 60 Tonnen pro Monat schätzt.5

Für Goldproduzenten mit wachsender Produktion und Kosten deutlich unter dem Goldpreis bleibt das Umfeld damit günstig. Genau hier kommt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) ins Spiel.

Rekordumsatz nach der Orla-Fusion

Seit dem Vollzug des Zusammenschlusses mit Orla Mining am 31. Juli 2026 ist Equinox Gold (WKN: A2PQPG) Nordamerikas neuer Senior-Goldproduzent. Das dritte Quartal enthält bereits zwei Monate Produktion aus den neu übernommenen Minen Musselwhite in Kanada und Camino Rojoin Mexiko. Jason Simpson, der beim Vollzug der Transaktion als President eingetreten war, hat am 1. November das Amt des CEO übernommen. Sein Vorgänger Darren Hall ist mit Wirkung zum 31. Oktober in den Ruhestand getreten.

Im dritten Quartal produzierte Equinox Gold 237.019 Unzen Gold und verkaufte 248.484 Unzen zudurchschnittlich 4.157 US-Dollar je Unze. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 79% auf einen Rekordwert von 1.047,0 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte 533,0 Millionen US-Dollar und lag damit über den 358,3 Millionen US-Dollar des Vorquartals.

Beim Vorjahresvergleich ist die neue Struktur zu berücksichtigen. Das bereinigte EBITDA von 419,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 enthielt noch 122,9 Millionen US-Dollar aus den im Januar 2026 verkauften brasilianischen Minen.6,7 Das IFRS-Nettoergebnis lag mit 62,5 Millionen US-Dollar unter dem Vorjahreswert von 75,6 Millionen US-Dollar. Bereinigt erreichte das Nettoergebnis 199,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,19 US-Dollar je Aktie.

Besonders bemerkenswert ist die Kostenentwicklung. Gegenüber dem Vorquartal sanken die Cash-Kosten um 9% auf 1.654 US-Dollar je verkaufte Unze und die AISC um 4% auf 2.091 US-Dollar. Für 2026 erwartet Equinox eine Produktion am unteren Ende seiner Produktionsprognose von 870.000 bis 920.000 Unzen, während die AISC voraussichtlich am oberen Ende der Spanne von 1.900 bis 2.000 US-Dollar liegen werden.6

Starke Bilanz, höhere Dividende

Zugleich verfügt Equinox Gold (WKN: A2PQPG) über eine solide Bilanz. Zum 30. September hielt das Unternehmen 527,9 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Barmitteln und 634,6 Millionen US-Dollar an ungenutztem Kreditrahmen, zusammen also rund 1,2 Milliarden US-Dollar an Liquidität. Bei einer Gesamtverschuldung von 512,0 Millionen US-Dollar ergab sich daraus eine Netto-Cash-Position von 15,9 Millionen US-Dollar bzw. 164,0 Millionen US-Dollar ohne die Wandelanleihen von 2023. Nach Quartalsende wurden die Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 172,5 Millionen US-Dollar in 28.475.117 neue Aktien gewandelt. Das entlastet die Bilanz, erhöht aber die Zahl der Aktien.

Der Free Cashflow auf Minenebene vor Veränderungen des Working Capital stieg auf 398,3 Millionen US-Dollar, wobei der Vorjahreswert von 304,2 Millionen US-Dollar allerdings noch die brasilianischen Minen enthielt. Mit 291,7 Millionen US-Dollar lag der operative Cashflow vor Working Capital unter dem Vorjahreswert von 319,9 Millionen US-Dollar.

Auch die Aktionäre bekommen ihren Anteil. Im August erhöhte Equinox Gold seine Dividendeum 50% auf annualisiert 0,09 US-Dollar je Aktie. Im dritten Quartal gab das Unternehmen 26,3 Millionen US-Dollar über Dividenden und 9,0 Millionen US-Dollar über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück.6

Kanada liefert: Valentine mit Rekordmonat, Musselwhite mit niedrigen Kosten

Valentine in Neufundland und Labrador steigerte die Produktion um 6% auf 34.719 Unzen, getragen von einem um 16% höheren Gehalt von mehr als 1,8 g/t. Im September lief die Mühle mit 8.650 Tonnen pro Tag 26% über der Nennkapazität und produzierte 14.027 Unzen, der stärkste Monat seit Produktionsbeginn im September 2025.6 Die AISC lagen bei 1.672 US-Dollar je verkaufte Unze.

Quelle: Equinox Gold

Besonders überzeugend sind die Beiträge der Orla-Minen. Musselwhite produzierte 63.090 Unzen im gesamten Quartal, davon entfielen 45.616 Unzen auf den Konsolidierungszeitraum, zu AISC von nur 1.605 US-Dollar. Camino Rojo steuerte 18.975 seiner 26.168 Unzen bei, zu AISC von 1.220 US-Dollar. Wie erwartet war die Ausbringung niedriger, da der Abbau Übergangserz durchlief, und die Erweiterung der Laugungsfläche wurde im Oktober abgeschlossen.

Greenstone produzierte 60.596 Unzen bei Abbauraten von durchschnittlich rund 194.000 Tonnen pro Tag. Ein planmäßiger Austausch der Hochdruckwalzen im August verringerte den durchschnittlichen Anlagendurchsatz im Quartal auf 23.682 Tonnen pro Tag. Mit AISC von 2.424 US-Dollar liegt die Mine noch über dem Konzerndurchschnitt. Ein Trommelsieb, das sich bereits vor Ort befindet, soll Anfang 2027 in Betrieb genommen werden. Nicaragua steuerte 58.489 Unzen bei, Mesquite 17.116 Unzen. In Mesquite passt das Team nach einer geotechnischen Instabilität die Abbaufolge an.6

Valentine Phase 2 und South Railroad: die nächste Wachstumsstufe

Bei Valentine Phase 2 soll sich die Aufbereitungskapazität von rund 2,5 auf 5,0 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppeln. Am 5. August genehmigte der Verwaltungsrat den Bau mit einem Budget für die Anfangsinvestition von 436 Millionen US-Dollar, einschließlich einer Reserve für Unvorhergesehenes von 54 Millionen US-Dollar. Die Fertigstellung ist für Ende 2028 geplant. Eine zusätzliche Kugelmühle, ein Kreiselbrecher und ein Tailings-Eindicker wurden bestellt. Für die Stromversorgung hat Equinox Gold bei Newfoundland and Labrador Hydro eine vollständige Auswirkungsstudie zum zusätzlichen Strombedarf der Erweiterung beantragt.6

Bei South Railroad in Nevada begann Equinox nach dem Record of Decision auf Bundesebene vom 14. August mit vorgezogenen Bauarbeiten. Ende September war das Detail-Engineering zu 71% abgeschlossen und rund 180 Millionen US-Dollar der auf 395 Millionen US-Dollar geschätzten Anfangsinvestition waren vertraglich gebunden. Der Abbaubeginn ist für das Frühjahr 2027 geplant, das erste Gold wird für das erste Halbjahr 2028 angestrebt. In den ersten fünf Jahren erwartet Equinox eine durchschnittliche Produktion von 130.000 Unzen Gold pro Jahr. Die noch ausstehenden Genehmigungen des Bundesstaates und Wasserrechte erwartet das Unternehmen bis Ende 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein.6

Fazit: Equinox Gold vor wichtigen operativen Meilensteinen

Equinox Gold (WKN: A2PQPG) hat mit Rekordumsatz, niedrigeren Kosten gegenüber dem Vorquartal, knapp 1,2 Milliarden US-Dollar an Liquidität und einer erhöhten Dividende eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase gelegt. Die nächsten Meilensteine sind die Inbetriebnahme des Trommelsiebs in Greenstone Anfang 2027, der Abbaubeginn bei South Railroad im Frühjahr 2027 und die Fertigstellung von Valentine Phase 2 Ende 2028. Entscheidend bleibt, dass die Hochläufe gelingen und die Kosten idealerweise weiter sinken.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen:

1 China Daily, People's Bank of China: Goldreserven Ende Oktober 2026, 8. November 2026

2 Deep News, Chinas Zentralbank kauft weiter Gold / Goldpreis Oktober 2026, November 2026

3 World Gold Council, Gold ETF Flows: October 2026, November 2026

4 Money Metals, ETF Gold Flows Slow in October But Remain Positive, 6. November 2026

5 Goldman Sachs cuts gold price targets (via roic.ai), 6. November 2026

6 Equinox Gold, Ergebnisse Q3 2026, 9. November 2026

7 Equinox Gold, Verkauf der Brasilien-Betriebe abgeschlossen, 23. Januar 2026

Disclaimer / Transparenzhinweise

Werbehinweis, Mandat und Herausgeber

Dieser Artikel ist eine werbliche Marketing- und Kommunikationsmitteilung über die Equinox Gold Corp., keine unabhängige Finanzanalyse und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageberatung. Er wird im Auftrag der Equinox Gold Corp. veröffentlicht; dementsprechend unterhält die SRC swiss resource capital AG mit der Equinox Gold Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratungsvertrag. Erstellt und veröffentlicht von: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV): Marc Ollinger, CEO der SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Interessenkonflikte und Bestände

Nach ausdrücklicher Bestätigung für diesen Artikel halten weder die SRC swiss resource capital AG noch der freie Journalist Aktien, Long- oder Short-Zertifikate, Optionen, Optionsscheine oder sonstige Derivate oder Wertpapierpositionen in Bezug auf die Equinox Gold Corp. Es bestehen keine wechselseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen zwischen der SRC swiss resource capital AG und der Equinox Gold Corp. Die Emittentin hat den Artikel vor der Veröffentlichung nicht erhalten.

Quellen und Informationsstand

Redaktionsstand: 11. November 2026. Hauptquelle: Equinox Gold Corp., Pressemitteilung vom 9. November 2026, "Equinox Gold Reports Q3 Results; Transformational Combination Begins to Deliver", https://www.equinoxgold.com/news/equinox-gold-reports-q3-results-transformational-combination-begins-to-deliver/ . Die Unternehmensmitteilung verweist zusätzlich auf den ungeprüften Konzernzwischenabschluss und die Management Discussion & Analysis für die zum 30. September 2026 endenden drei und neun Monate (Unternehmenswebsite, SEDAR+ und EDGAR). Marktdaten: People's Bank of China, World Gold Council und Goldman Sachs (siehe Quellenverzeichnis); die Goldpreisprognosen sind Einschätzungen Dritter. Weitere Quellen: Equinox Gold Corp., Mitteilungen vom 23. Januar 2026 (Verkauf der brasilianischen Betriebe) und vom 6. August 2026 (Ergebnisse Q2 2026 und aktualisierte Prognose). Der Artikel stützt sich überwiegend auf veröffentlichte Unternehmensangaben; einzelne Prozentrechnungen und Kennzahlenvergleiche wurden redaktionell nachgerechnet. Durch SRC wurden keine unabhängige Prüfung, kein Standortbesuch, keine technische Untersuchung und keine unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt.

Finanzkennzahlen und Vergleichbarkeit

Cash-Kosten, AISC, bereinigtes EBITDA, bereinigtes Nettoergebnis, Free Cashflow auf Minenebene und die bereinigte Netto-Cash-Position sind nach IFRS nicht standardisierte Kennzahlen und möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar. Sie ersetzen weder das IFRS-Nettoergebnis noch den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Die 419,9 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA im Vorjahresquartal enthalten 122,9 Millionen US-Dollar aus aufgegebenen Geschäftsbereichen. Musselwhite und Camino Rojo werden erst seit dem 31. Juli 2026 konsolidiert. Die Netto-Cash-Position von 164,0 Millionen US-Dollar lässt die nach Quartalsende gewandelten Wandelanleihen unberücksichtigt; einschließlich dieser betrug sie 15,9 Millionen US-Dollar. Der Free Cashflow auf Minenebene des Vorjahresquartals enthält zudem die inzwischen verkauften brasilianischen Betriebe. AISC umfassen nicht alle Wachstumsinvestitionen und Unternehmensaufwendungen.

Technische Angaben und zukunftsgerichtete Aussagen

Laut der Erklärung der Qualified Person in der Unternehmensmitteilung wurden die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Mitteilung von Andrew Cormier, Chief Operating Officer von Equinox Gold, gemäß NI 43-101 gebilligt. Als Führungskraft des Unternehmens ist er nicht unabhängig. Die Nennung der QP stellt keine Prüfung oder Billigung dieses Artikels dar; eine unabhängige technische Prüfung wurde durch SRC nicht durchgeführt. Produktionsziele, die geplante Erweiterung von Valentine Phase 2, Projektbudgets, Prognosen zu South Railroad, künftige Durchsatzraten, Minenlaufzeiten, Kosten und erwartete Cashflows beruhen auf Annahmen und sind keine Garantien. Wesentliche Risiken betreffen Goldpreise, Erzgehalte und Ausbringungsraten, geotechnische Bedingungen, etwa in Mesquite, Anlagenverfügbarkeit und Hochlauf, Energieversorgung, Arbeitskräfte, Kostensteigerungen, Finanzierung, Genehmigungen und Wasserrechte. Die Prognose zu South Railroad stellt keine realisierte Produktion dar; die zugrunde liegende technische Studie wurde für diesen Artikel nicht unabhängig validiert. Verwässerung durch Aktienausgaben sowie ein Totalverlust des Kapitals sind ebenfalls möglich.

Regulatorische Einordnung

Diese Offenlegung orientiert sich an den Transparenzanforderungen von Art. 20 der EU-Marktmissbrauchsverordnung in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie an der BC Notice 51-703 der British Columbia Securities Commission. Das Mandatsverhältnis zwischen SRC und der Equinox Gold Corp. wird zu Beginn des Artikels offengelegt. Weder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch die British Columbia Securities Commission noch eine andere Aufsichtsbehörde hat diesen Artikel geprüft oder gebilligt.

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