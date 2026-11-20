(In der Überschrift wurde der Vorspann geändert. Pressestimme statt Presseschau)

FRANFKURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Unterhaltsvorschuss:

"Arbeit muss sich lohnen. Doch dem widerspricht die Entscheidung zum Unterhaltsvorschuss. So sollen Alleinerziehende mit mehr als 4.500 Euro brutto ab 2029 keinen solchen Vorschuss mehr erhalten - obwohl es nicht um Unterhalt für sie geht, sondern für das Kind. Die Betroffenen, meistens Frauen, werden also für Erfolg bestraft. Und da Kinderbetreuung für sie oft ein großes Problem ist, wird es für viele attraktiver sein, weniger zu arbeiten, dadurch den Vorschuss zu bekommen und mehr Zeit für ihre Kinder zu haben. Das ist individuell verständlich, wirtschaftlich aber absurd. Zumal Geringverdiener später eher in die Altersarmut rutschen."/DP/jha