LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Stadt Kiel ist für die Kieler Woche mit dem Deutschen Tourismuspreis 2026 ausgezeichnet worden. Dies teilte der Deutsche Tourismusverband (DTV) am Abend mit. Die Stadt setze gemeinsam mit Vereinen, Ehrenamtlichen und Sponsoren auf ein inklusives Veranstaltungskonzept, das weit über die barrierearme Gestaltung des Festgeländes hinausgehe. Der Preis wurde im Rahmen des Deutschen Tourismustages in Leipzig verliehen.

"Die Kieler Woche zeigt eindrucksvoll, wie Inklusion bei einer Großveranstaltung gelebt werden kann", sagte DTV-Geschäftsführer und Jurymitglied Norbert Kunz laut Mitteilung. Das Zusammenspiel von Stadt, Ehrenamt und Sponsoren sei vorbildlich und setze Maßstäbe.

Der zweite Preis ging an die Allgäu-Walser-Service GmbH für den Allgäu-Walser-Pass. Dieser enthält einen QR-Code für zahlreiche Leistungen wie Gästekarte, ÖPNV- und Bergbahntickets oder Eintrittskarten. "Der Allgäu-Walser-Pass zeigt, welches Potenzial in der digitalen Vernetzung zahlreicher Akteure steckt. Eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung, die den Tourismus effizienter macht, die regionale Wertschöpfung stärkt und auch die Einheimischen einbindet" hieß es von Geschäftsführer Kunz.

Den dritten Platz holte die Naturcamp Weidner GmbH für das Projekt "Naturcamp Lenkgrund - Ein neues Modell für digitalten Naturtourismus im ländlichen Raum."/tay/DP/zb