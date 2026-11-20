BERLIN (dpa-AFX) - Gesine Schwan, die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, wünscht sich Hubertus Heil an der Spitze der Partei. "Ich bin für Hubertus Heil als künftigen SPD-Vorsitzenden. Hubertus Heil ist ein kluger und erfahrener Politiker, der immer offen für Ideen und Argumente ist", sagte Schwan dem "Tagesspiegel".

"Sein Fokus ist nicht darauf gerichtet, als Person möglichst viel Macht bei sich zu zentralisieren." Eine Bemerkung, die sich gegen den jetzigen SPD-Chef Lars Klingbeil richten dürfte, der zugleich Vizekanzler, Finanzminister und Parteivorsitzender ist. "Ich bin entschieden für eine Teilung der Ämter von SPD-Vorsitz und Ministeramt in Berlin", fügte Schwan hinzu. "Der SPD-Vorsitz erfordert so viel Kraft und Fokussierung, dass kein Bundesminister diese Aufgabe quasi nebenbei erfüllen kann."

Neue Zuversicht mit Duo Schwesig/Heil?



Neben Heil spricht sich Schwan auch für die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, aus. "Ich fände es hervorragend, sollte sich Manuela Schwesig dafür entscheiden, als Parteivorsitzende zu kandidieren. Ein Duo Schwesig/Heil könnte der SPD neuen Schwung, neue Kraft und Zuversicht geben", sagte sie der Zeitung. Schwesig hat ihre Kandidatur bisher nicht erklärt, Heil ist der einzige offizielle Kandidat.

Schwan ist mitverantwortlich für die Entwicklung eines neuen SPD-Grundsatzprogrammes, das Ende 2027 verabschiedet werden soll.

Der frühere Arbeitsminister Heil stellte am Donnerstag beim Parteitag der Ruhr-SPD in Essen das Thema Arbeit stark in den Mittelpunkt. "Wir sind die moderne Partei der Arbeit, niemand sonst in Deutschland", sagte er. Es war Heils erster Auftritt vor der Parteibasis, nachdem er seine Kandidatur für das Amt als Parteichef angekündigt hatte. Die neue Führung soll Mitte Januar bei einem SPD-Bundesparteitag in Bremen gewählt werden./mhe/mi/DP/zb