BERLIN (dpa-AFX) - Vor neuen Jugendprotesten für bessere Bildung und mehr Zukunftschancen verspricht Bundesministerin Karin Prien, auf berechtigte Interessen einzugehen. "Es ist mir wichtig, die Anliegen junger Menschen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie in politische Entscheidungen einzubeziehen", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. "Sie müssen erleben, dass ihre Perspektiven zählen."

Sie suche den Austausch, höre zu und nehme die Kritik ernst, fügte die Bildungs- und Jugendministerin hinzu. So sei sie etwa mit der Bundesschülerkonferenz im Gespräch. "Es ist unverzichtbar, miteinander zu reden, und angesichts der Herausforderungen braucht es einen gemeinsamen Schulterschluss aller Beteiligten", sagte Prien. "Unsere dringendste Aufgabe ist Generationengerechtigkeit und dabei muss Bildung Priorität haben." Für Bildung investierten Bund und Länder aber auch bereits erheblich.

Für heute sind in Dutzenden Städten Protestaktionen unterschiedlicher Gruppen angekündigt. Die Bundesschülerkonferenz erwartet Tausende zu einer Demonstration für bessere Bildung am Brandenburger Tor. Getrennt davon organisiert die Gruppe "Gen Z regelt" nach eigenen Angaben an 73 Orten Proteste - und es laufen Schulstreiks gegen eine Wehrpflicht.

Prien sagte: "Junge Menschen haben jedes Recht, ihre Stimme zu erheben - und dass wir ihnen ernsthaft zuhören." Jede Form von Gewalt sei dabei abzulehnen, aber: "Wenn Menschen friedlich auf die Straße gehen, sollten wir uns fragen, was sie uns sagen wollen. Wo fühlen sie sich nicht gehört? Die Sorgen der jungen Generation sind nicht unbegründet." Viele erlebten eine Welt voller Krisen. "Das dürfen wir nicht kleinreden", sagte Prien./vsr/DP/zb