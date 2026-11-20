WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trumps oberster Berater für Cybersicherheit, Sean Cairncross, verlässt nach einer Reihe von Technik-Pannen seinen Posten. Das bestätigte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Cairncross wurde von Trump nominiert und im August 2025 vom Senat bestätigt. Seine Nachfolgerin soll Kirsten Davies werden, wie Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X erklärte. Sie verantwortete bisher die Cybersicherheit des Verteidigungsministeriums.

Als sogenannter Nationaler Cyber-Direktor beriet Cairncross den Präsidenten zur Strategie und Umsetzung von Cybersicherheits- und Datenschutzpolitik. Bereits in Trumps erster Amtszeit wirkte Cairncross als Berater im Weißen Haus.

Bericht: Ausscheiden war einvernehmlich



Zuletzt war es in den USA zu einer Häufung technischer Ausfälle und Störungen gekommen, darunter bei Outlook, der Flugaufsicht, dem US-Geheimdienst NSA und Banken. Regierungsvertreter versuchten wiederholt, die Bevölkerung zu beruhigen. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff, hieß es.

Wie das Portal "Axios" unter Berufung auf zwei ungenannte Quellen berichtete, wollte Cairncross keine weiteren zwei Jahre im Amt bleiben und tritt zurück, um Trump die Chance einer Nachbesetzung zu ermöglichen. Bereits im Januar übernehmen die Demokraten die Kontrolle im Senat, der die Personalie absegnen muss./jcf/DP/zb