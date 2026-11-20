Osnabrück (ots) -Angesichts wachsender Politikverdrossenheit und des Aufstiegs der AfD hat der Schauspieler Jan Josef Liefers (62) vor einem Kontrollverlust der demokratischen Mitte gewarnt. "Wenn man in der Politik mehr schlechte Entscheidungen trifft als gute, kommen Gesellschaften ins Rutschen", sagte Liefers im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Besorgt zeigte sich der "Tatort"-Darsteller, der 1989 in der DDR auf dem Alexanderplatz für Freiheit demonstriert hatte, vor allem über ein zunehmendes Klima der Angst in öffentlichen Debatten. "Auch wenn Menschen meinen, nicht mehr ungestraft und angstfrei öffentlich sagen zu können, was sie denken. Für mich mit meiner Geschichte sind das Alarmglocken", betonte Liefers gegenüber noz.Die Verantwortung für das Erstarken politischer Ränder sieht der 62-Jährige auch in einer abgehobenen und belehrenden Diskussionskultur. "Der tugendhafte Ton macht die Debatte so wahnsinnig mühsam, und man sieht ja, es macht nur Extremisten stark", kritisierte Liefers noz. Statt Probleme nüchtern zu lösen, werde Politik häufig auf eine "kindergartenartige Unterteilung" in Gut und Böse reduziert.Um den Extremismus zurückzudrängen, forderte der Schauspieler neue politische Konzepte jenseits des bisherigen Parteiensystems. "Es wirkt gerade alles so mühsam, und wenn es mühsam wirkt, ist es nicht sexy, und wenn die Demokratie nicht mehr sexy ist, dann bekommt sie ein Problem, weil Extremismus immer sexier ist, besonders wenn man sich als Unterdrückter, als Opfer oder Sonderling fühlt", warnte er gegenüber noz. Dem System mangele es an erfahrenen Praktikern und dem Mut zu unpopulären Entscheidungen, da Politiker oft nur von Wahl zu Wahl dächten. Zudem mahnte Liefers zu mehr Kompromissbereitschaft: "Mich stößt dieser Eifer ab, alles und jeden mit Druck auf eine vermeintlich moralisch korrekte Linie bringen zu wollen. Das treibt uns auseinander. Wir sollten das lassen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6394272