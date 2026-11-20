DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. November

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Oktober Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel PROGNOSE: +2,3% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj *** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+7,4% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+6,7% gg Vj *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,4% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex November PROGNOSE: 102 zuvor: 105 *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Euro Finance Week (9:00 Deutsche-Bank-Chef Sewing, 14:00 EZB-Ratsmitglied Nagel, 15:00 Bundesfinanzminister Klingbeil) *** 11:30 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei JP Morgan Financials Conference *** 14:25 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei College Fed Challenge Finals *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) November PROGNOSE: -18,4 zuvor: -17,9 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 51,5 1. Umfrage: 51,0 zuvor: 48,0 *** 18:15 CI/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Jahreskonferenz der chilenischen Zentralbank *** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede ===

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November 20, 2026 00:13 ET (05:13 GMT)

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