DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

VONOVIA - In der aktuellen Wohnungsdebatte kann sich Vonovia-CEO Luka Mucic eine Regulierung der Mieten in Form einer soziale Differenzierung vorstellen. Große Vermieter könnten etwa verpflichtet werden, ein Drittel ihrer frei finanzierten Wohnungen an Menschen mit einem Wohnberechtigungsschein zu vermieten, mit den entsprechenden Obergrenzen bei der Miete, sagte er in einem Interview mit der Zeit. "Die Regulierung bei den übrigen zwei Dritteln würde im Gegenzug gelockert", so Mucic. Zu den Vergesellschaftungsplänen der sich gerade formierenden Berliner Regierung sagte der CEO: "Die Vergesellschaftung wird juristisch keinen Bestand haben, davon bin ich überzeugt." (Die Zeit)

GROPYUS - Das Schicksal des angeschlagenen Bau-Start-ups und Vonovia-Partners Gropyus wird sich noch im laufenden Jahr entscheiden. Der Holzbau-Hersteller, auf den der DAX-Konzern beim seriellen Bauen setzt, muss seine akuten Liquiditätsprobleme in den kommenden vier Wochen lösen. "Bis Mitte Dezember muss die Finanzierung stehen, um die Tochtergesellschaften aus dem vorläufigen Insolvenzverfahren zu holen", sagte Gropyus-Chef Philipp Erler dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

GALERIA - Schwache Geschäftszahlen überschatten die Suche nach neuen Eigentümern für den Kaufhauskonzern Galeria. Das geht aus einem Schreiben an potenzielle Investoren hervor, das das Handelsblatt einsehen konnte. Danach hat Galeria im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 einen Nettoverlust in Höhe von 248 Millionen Euro erzielt. Trotzdem sollen knapp 20 Interessenten gebeten haben, in den Datenraum schauen zu dürfen, wie mehrere Personen aus dem Unternehmensumfeld bestätigten. Bis Donnerstag dieser Woche sollen die Interessenten erste Angebote einreichen. Branchenkreisen zufolge soll es bei der Investorensuche diesmal um ein angestrebtes Investment von 200 Millionen Euro gehen. (Handelsblatt)

GALERIA - Die insolvente Warenhauskette könnte bis zu 40 der derzeit 83 Filialen schließen. Das erfuhr die Süddeutsche Zeitung von mehreren am Verkaufsverfahren beteiligten Personen. An dem Investorenprozess sind den Angaben zufolge derzeit knapp 20 Kaufinteressenten beteiligt. Den Kreisen zufolge ist auch der Mannheimer Geschäftsmann und bisherige Miteigentümer Bernd Beetz einer der Übernahmeinteressenten - allerdings nicht offiziell. Unter den bis zu 20 Kandidaten gebe es etwa fünf seriöse Interessenten, darunter Einzelhändler aus dem In- und Ausland sowie ein Konsortium. (Süddeutsche Zeitung)

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November 20, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)

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