DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE-BANK-DATENLECK - Das umfangreiche Datenleck bei der Deutschen Bank alarmiert Sicherheitspolitiker im Bundestag. "Sollten Informationen über Tarnkonten von Polizei und Nachrichtendiensten tatsächlich Teil des Datenlecks geworden sein, sprechen wir über ein gravierendes Sicherheitsrisiko", sagte der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums, Marc Henrichmann (CDU), dem Handelsblatt. Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz fordert eine rasche Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats (NSR). (Handelsblatt)

FAMILIENUNTERNEHMEN - Die Zahl der Familienunternehmen in Europa ist weitaus höher als bisher angenommen. Das zeigt eine Untersuchung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), die Welt am Sonntag vorliegt. Demnach liegt der Anteil solcher Betriebe an allen Firmen bei 98 Prozent. Die EU-Kommission ging bisher von rund 60 Prozent aus. "Wer in Europa Wirtschaftspolitik macht, hat es in 98 von 100 Fällen mit Familien zu tun, die ihr eigenes Vermögen riskieren", sagte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr der Zeitung. "Das ist den Brüsseler Institutionen wohl nicht immer bewusst." (Welt am Sonntag)

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November 20, 2026 00:18 ET (05:18 GMT)

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