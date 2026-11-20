EQS-News: Levine Leichtman Capital Partners, LLC / Schlagwort(e): Finanzierung

LLCP schließt gemeinsam mit dem Management eine Investition in Empower Technical Services ab



20.11.2026 / 06:50 CET/CEST

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LONDON, 20. November 2026 /PRNewswire/ -- LLCP, eine weltweit tätige, auf den Mittelstand ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie gemeinsam mit dem Geschäftsführer Nicholas Manning, den Mitgründern Florian Kronawitter und Denis Piffaretti sowie dem Managementteam eine Mehrheitsbeteiligung an Empower Technical Services ("Empower" oder "das Unternehmen") erworben hat. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Empower ist ein in London ansässiger Anbieter von Installations-, Sanierungs- und Wartungsdienstleistungen für mechanische sowie elektrische Anlagen im Vereinigten Königreich und in Irland. Die spezialisierten Teams des Unternehmens sind in der Wasserwirtschaft, im Bildungs- und Gesundheitswesen sowie im Bereich der erneuerbaren Energien tätig, wobei langfristige, öffentlich finanzierte Investitionen in die alternde Infrastruktur die Nachfrage stützen. Mit seinem fundierten technischen Fachwissen und seinen langjährigen Kundenbeziehungen hat sich das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt als Konsolidierer etabliert, der mit Augenmaß vorgeht. Nicholas Manning, Geschäftsführer von Empower, erklärte: "Wir haben Empower auf technischen Spezialkenntnissen, engen Kundenbeziehungen und einem konsequenten Vorgehen bei der Aufnahme neuer Unternehmen in die Gruppe aufgebaut. LLCP teilt unsere Zielsetzung und bringt Kapital, Branchenerfahrung sowie Fachwissen im Bereich der Wertschöpfung ein, um uns dabei zu unterstützen, unsere Pläne durch organisches Wachstum und Übernahmen schneller umzusetzen und zugleich die Standards und die Unternehmenskultur zu bewahren, auf die sich unsere Kunden verlassen." Josh Kaufman, Leiter Europa bei LLCP, sagte: "Nick und sein Team haben in attraktiven Märkten mit begrenztem Angebot ein Unternehmen mit eigenständigem Profil aufgebaut und gezeigt, dass sie Übernahmen zügig abschließen sowie die übernommenen Unternehmen rasch integrieren können. Wir freuen uns darauf, sie mit unserer Erfahrung bei der Expansion gründergeführter technischer Dienstleistungsunternehmen zu unterstützen, während sie ihr Geschäft in diesem fragmentierten Markt weiter ausbauen." James Smith, geschäftsführender Leiter bei LLCP, fügte hinzu: "Wir waren von den engen Kundenbeziehungen und der ausgeprägten technischen Kompetenz von Empower beeindruckt. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Nick sowie dem Managementteam, während das Unternehmen seine Marktpräsenz ausbaut, seine Kompetenzen vertieft und sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen weiter wächst." Empower wird auch in seiner nächsten Wachstumsphase von seinem bisherigen Managementteam geführt. LLCP wurde von Willkie Farr & Gallagher (Rechtsberatung), Alvarez & Marsal (Finanz- und Steuerberatung sowie Unternehmensfinanzierung) und OC&C (wirtschaftliche Beratung) beraten. Informationen zu LLCP Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine weltweit tätige, auf den Mittelstand ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft mit einer 42-jährigen Erfolgsbilanz bei Investitionen in verschiedene Zielsektoren, darunter Unternehmensdienstleistungen, Franchising und Multi-Unit-Konzepte, Aus- und Weiterbildung sowie technische Produkte. LLCP nutzt eine differenzierte Anlagestrategie für strukturiertes Private Equity, bei der Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen kombiniert werden. Nach Überzeugung von LLCP bietet das Unternehmen Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten Wachstumskapital in einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur, die eine attraktivere Alternative zu herkömmlichem Private Equity darstellen kann. Das globale Team von LLCP aus spezialisierten Investmentexperten wird von 9 Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 21 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit der Gründung haben LLCP und seine verbundenen Unternehmen rund 20,6 Milliarden US-Dollar Kapital in fast 20 Investmentfonds verwaltet und in rund 120 Portfoliounternehmen investiert. LLCP und seine verbundenen Unternehmen verwalten derzeit ein Vermögen von 15,0 Milliarden US-Dollar und unterhalten Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Miami, London, Stockholm, Amsterdam und Frankfurt. Isabel Moon, imoon@Llcp.com





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