Düsseldorf (ots) -Dr. med. Holger Hofheinz über moderne Gesichtschirurgie und natürlich wirkende ErgebnisseMit zunehmendem Alter verliert die Haut an Spannkraft, die Wangen sinken ab und die Konturen von Kinn und Hals verschwimmen. Minimal-invasive Behandlungen, etwa mit Hyaluronsäure oder Botox, können zwar erste Zeichen der Hautalterung mildern und das Erscheinungsbild auffrischen, stoßen jedoch je nach Befund an ihre Grenzen. Dann kann das operative Facelift umfassendere Möglichkeiten der Gesichtsverjüngung bieten. Dr. med. Holger Hofheinz, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie an der KLINIK AM RHEIN (https://www.klinikamrhein.de/) in Düsseldorf, setzt dabei auf moderne Operationstechniken, bei denen nicht allein die Haut gestrafft, sondern auch die tiefer liegenden Gewebestrukturen gezielt angehoben und neu positioniert werden. Das Ziel: langanhaltende, natürlich wirkende Ergebnisse, die die individuelle Mimik bewahren.Ob ein Facelift infrage kommt und welche Methode sinnvoll ist, entscheidet Hofheinz anhand des individuellen Befunds. Persönliche Wünsche fließen in die Beratung ein; ausschlaggebend bleibt, was medizinisch sinnvoll und realistisch erreichbar ist. Dazu gehört auch, von einem Eingriff abzuraten. "Der Umfang und die 'Invasivität' der jeweiligen Technik werden bei uns immer individuell und befundabhängig festgelegt", erklärt er.SMAS-Facelift: Nachhaltige Straffung aus der TiefeEine der bewährten Methoden der modernen Gesichtschirurgie ist das sogenannte SMAS-Facelift (= superfizielles musculo-aponeurotisches System). Im Gegensatz zu einem ausschließlich hautstraffenden Lifting setzt es eine Ebene tiefer an der Bindegewebs- und Muskelschicht an. Wird diese gezielt angehoben, gestrafft und neu positioniert, lassen sich abgesunkene Gewebestrukturen wieder anheben. Je nach anatomischen Voraussetzungen und gewählter Operationstechnik kann die Präparation auf unterschiedlichen Gewebeebenen erfolgen - oberhalb oder unterhalb des SMAS. Letzteres bildet die Grundlage der sogenannten Deep-Plane-Technik, die in der Klinik am Rhein bei geeigneten Befunden ebenfalls eingesetzt wird. Bei ausgewählten Patienten kann auch ein begrenzteres Mini-Facelift, bei dem ausschließlich die Wangenpartie behandelt wird, infrage kommen. Entscheidend ist, welcher Eingriff zum Befund und zum erwartbaren Nutzen passt.Natürlichkeit statt operiertem Aussehen"Der Wunsch ist in der Regel immer ein Ergebnis, das nicht als operiert wahrgenommen wird", betont Hofheinz. Ein entscheidender Faktor dafür ist die spannungsfreie Anpassung der Haut. "Heutzutage betrachten wir beim modernen Facelift nicht mehr die Haut als primäres Zielorgan, sondern die darunterliegenden Bindegewebsschichten. Da diese die eigentliche Straffung übernehmen, muss die darüberliegende Haut keinesfalls unter starken Zug gesetzt werden." Auf diese Weise lassen sich unnatürliche Spannungslinien und ein maskenhafter Ausdruck vermeiden. Ziel ist ein frisches, erholt aussehendes Erscheinungsbild, bei dem die charakteristischen Gesichtszüge und die individuelle Mimik erkennbar bleiben. Oder, wie es der Facelift-Experte formuliert: "Ziel ist nicht ein neues Gesicht, sondern Ihr eigenes, viele Jahre jünger." Der natürliche Alterungsprozess geht auch nach einem Facelift weiter.Facelift: Ablauf und DowntimeJe nach Behandlungsumfang und anatomischen Voraussetzungen dauert eine Facelift-Operation in der Regel zwei bis drei Stunden. "Seit 15 Jahren haben wir uns darauf spezialisiert, das Facelift in einem tiefen Dämmerschlaf in Kombination mit örtlicher Betäubung durchzuführen", so Hofheinz. Die Anästhesie wird vom hauseigenen Anästhesisten lückenlos begleitet. Zunächst wird die Haut über einen Schnitt entlang der natürlichen Konturen rund um das Ohr und am Haaransatz vom Untergrund gelöst. Das eigentliche Straffen erfolgt dann nicht nur an der Haut, sondern vielmehr an der tieferen Bindegewebsschicht (SMAS). Nach deren Neupositionierung und Fixierung wird der entstehende Hautüberschuss vor und hinter dem Ohr entfernt und die Haut spannungsfrei vernäht. Anschließend bleiben die Patienten für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik. Meist sind die Patienten nach zehn bis vierzehn Tagen wieder gesellschaftsfähig; die Erholungszeit hängt dabei vom Eingriff und vom individuellen Heilungsverlauf ab. Das endgültige Ergebnis ist nach dem vollständigen Abklingen der Schwellungen und der Gewebeheilung sichtbar. Über mögliche Risiken wie Nachblutungen, Infektionen und Wundheilungsstörungen wird im persönlichen Beratungsgespräch aufgeklärt.Kosten: Ein Facelift im Wangenbereich kostet ab 8.500 Euro, ein Facelift von Wangen und Hals ab 14.800 Euro. Die Preise enthalten bereits die Voruntersuchungen, Narkosekosten und alle Nachkontrollen. Der individuelle Preis wird im persönlichen Beratungsgespräch festgelegt (Stand: November 2026).Die KLINIK AM RHEIN - Expertise seit 2003Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 durch Dr. med. Holger Hofheinz zählt die KLINIK AM RHEIN zu den etablierten Adressen für Plastische und Ästhetische Chirurgie in Düsseldorf. Die Fachklinik bietet ein breites Spektrum plastischer und ästhetischer Behandlungen - sowohl operativ als auch minimal-invasiv. Gemeinsam mit Dr. med. Matthias Hillenbrand und dem ärztlichen Team verbindet Hofheinz dieses breite Angebot mit besonderen Schwerpunkten in der Gesichts- sowie Brustchirurgie. Moderne Verfahren, hohe Sicherheitsstandards und erfahrene Fachärzte bilden die Grundlage für individuell abgestimmte Behandlungskonzepte. Qualität und Patientensicherheit stehen dabei an erster Stelle.Pressekontakt:ROUGE Public Relationsinfo@rouge-pr.deOriginal-Content von: Klinik am Rhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183965/6394275