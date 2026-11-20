DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen trotz Rekord-Börsengang von Anthropic unter Druck

DOW JONES--Trotz des erfolgreichen Börsen-Debüts von Anthropic zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit tiefroten Vorzeichen. Die Anthropic-Aktie stieg bei ihrem Debüt um 17 Prozent auf 97,17 Dollar und lag damit deutlich über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Im Tageshoch hatten die Titel allerdings auch schon bei gut 115 Dollar gelegen. Nachbörslich kam dann Abgabedruck auf - die Aktie verlor 6,5 Prozent. Anthropic beendete den Handel mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Billionen Dollar. Der Rücksetzer der Anthropic-Aktie "fiel mit Kursverlusten bei anderen Titeln mit KI-Bezug zusammen, da Sorgen darüber aufkamen, wie sich höhere Zinsen auf die Bewertungen im Technologiesektor auswirken", so Antonio Di Giacomo, Senior Market Analyst bei XS.com.

Anthropic steht trotz eines erfolgreichen Debüts vor Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der hohen Bewertung, so Charu Chanana von Saxo Markets. "Der Rückfall der Aktie von ihren Eröffnungshöchstständen und die weitere Schwäche nachbörslich deuten darauf hin, dass die Anleger bereits zwischen der Begeisterung für KI und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei deren Bereitstellung unterscheiden", meint die Chef-Anlagestrategin. Die Preissetzungsmacht von Anthropic sei möglicherweise nicht von Dauer, meint sie.

Die Skepsis drückte bereits die Nasdaq-Indizes an der Wall Street am Vortag deutlicher in Minus - eine Tendenz, die sich nun in Asien fortsetzt. Besonders der Nikkei-225 in Tokio (-4,9%) und der technologielastige Kospi ins Seoul (-5,8%) stehen unter Abgabedruck. Hier geht es für die Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix um 7,4 bzw. 7,0 Prozent abwärts. In Tokio knicken Softbank Group um 13,7 Prozent ein und die Aktien Speicherchipherstellers Kioxia Holdings fallen um 10,4 Prozent. Der breiter gefasste Topix gibt um 3,8 Prozent nach. In Taiwan büßt der Taiex 6,9 Prozent ein.

Nicht ganz so deutlichen fallen die Verluste an den anderen Börsenplätzen aus. Der Shanghai-Composite reduziert sich um 2,0 Prozent und der Hang-Seng-Index gibt um 2,1 Prozent nach. In Australien verzeichnet der S&P/ASX 200 ein Minus von 1,6 Prozent.

Andere Themen treten mit dem Technologie-Ausverkauf an den asiatischen Börsen in den Hintergrund. China hat seine Leitzinsen unverändert gelassen und setzt diesen Kurs damit seit mehr als einem Jahr fort. Der einjährige Leitzins (Loan Prime Rate, LPR) verharrte bei 3,0 Prozent, während der fünfjährige Zins unverändert bei 3,5 Prozent lag, wie die Chinesische Notenbank mitteilte. Beide Zinssätze befinden sich seit Mai 2025 auf diesem Niveau.

Japans Verbraucherinflation hat im Oktober leicht angezogen. Dies verstärkt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung der Bank of Japan (BoJ), da sich der Preisdruck absehbar verstärken dürfte. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, nachdem sie im September um 2,1 Prozent zugelegt hatten. Zuletzt hatte die BoJ den Leitzins im September auf 1,25 Prozent angehoben.

Bei den Einzelwerten geht es gegen den Trend für die Alibaba-Aktie um 3,5 Prozent aufwärts. Die Konzern hat im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinnsprung verzeichnet. Sowohl die Rentabilität im KI-Bereich als auch das E-Commerce-Geschäft verbesserten sich. Alibabas revidierter Ausblick für das Cloud-Geschäft ist eine pragmatische Reaktion auf die US-amerikanischen Exportbeschränkungen für Computerchips und keine Abkehr von den langfristigen KI-Ambitionen, so die Analysten der Citi. Zwar habe Alibaba seine Prognose für das Umsatzwachstum im Cloud-Bereich im Geschäftsjahr 2028 von über 50 Prozent auf 30 bis 45 Prozent im Jahresvergleich gesenkt. Die Unternehmensführung rechne jedoch dank ihrer internen Chipdesign-Tochter T-Head mit einer erneuten Beschleunigung des Wachstums im Geschäftsjahr 2029.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.592,60 -1,6 -1,4 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 56.534,00 -4,9 --- 07:30 Topix 500 (Tokio) 2.873,97 -3,8 +8,0 07:30 Kospi (Seoul) 4.840,82 -5,8 +14,7 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 22.361,77 -2,1 -12,7 09:00 Shanghai-Composite 3.505,89 -2,0 -11,7 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.969,84 -2,2 +7,0 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 5.116,30 -1,5 -40,8 10:00 KLCI (Malaysia) 1.553,90 -0,8 -7,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:40 % YTD EUR/USD 1,0976 +0,1 1,0966 1,0973 -6,6 EUR/JPY 174,67 -0,3 175,12 175,27 -5,1 EUR/GBP 0,8376 NULL 0,8376 0,8342 -3,9 USD/JPY 159,11 -0,4 159,67 159,69 +1,6 USD/KRW 1.336,90 +0,2 1.333,89 1.330,86 -7,2 USD/CNY 6,6718 +0,1 6,6665 6,6647 -4,6 USD/CNH 6,6745 -0,3 6,6934 6,6652 -4,3 USD/HKD 7,8403 -0,0 7,8427 7,8437 +0,8 AUD/USD 0,6659 +0,1 0,6656 0,6704 -0,2 NZD/USD 0,5495 +0,2 0,5483 0,5500 -4,5 BTC/USD 61.607,08 +0,2 61.502,60 63.526,19 -29,8 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 83,76 +0,7 0,55 83,21 Brent/ICE 92,52 +0,6 0,54 91,98 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.525,48 -2,7 -96,22 3.621,70 Silber 41,35 -3,3 -1,40 42,74 Platin 1.292,94 -3,8 -51,31 1.344,25 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 20, 2026 00:49 ET (05:49 GMT)

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