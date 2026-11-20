FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die schlechte weltweite Börsenlage dürfte dem Dax auch am Freitag nochmals deutliche Verluste einbrocken. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 1,3 Prozent tiefer bei 25.122 Punkten. An der Wall Street hatten die Börsen am Vorabend trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic ihre Verluste ausgeweitet. Der Kursrutsch setzte sich in Asien vor allem an den technologielastigen Börsen in Japan, Taiwan und Südkorea fort. "Der Markt ist eindeutig unzufrieden, und KI steht ganz klar im Zentrum der Verkäufe", sagte Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung bei der Pepperstone Group. Damit trifft genau das Gegenteil einer Jahresendrally ein, die sich manche Anleger vielleicht noch erhofft haben. Das Jahresplus des Dax würde nach aktuellem Stand auf 2,6 Prozent schrumpfen.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die anfangs freundlichen US-Aktienindizes sind am Donnerstag bis zum Handelsende tief ins Minus abgesackt. Auch der starke Börsengang des KI-Konzerns Anthropic half den Kursen nicht. Der fulminant gestartete Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verabschiedete sich 2,21 Prozent tiefer. Damit verpuffte der jüngste Erholungsversuch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 2,02 Prozent bergab. Der Leitindex Dow Jones Industrial, der mehr von traditionellen Branchen geprägt ist, verlor nach der anfänglichen Stabilisierung 2,19 Prozent. Damit erreichten alle drei Indizes Mehrmonatstiefs. Der Anthropic-Börsengang sei zwar erfolgreich verlaufen, trage aber wenig dazu bei, die größeren Probleme des Marktes anzugehen, schrieb Matt Maley vom Finanzunternehmen Miller Tabak.

ASIEN: - ZUM TEIL STARKE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zum Teil deutlich nachgegeben. Die Schwäche an den US-Aktienmärkten trotz des Rekord-Börsengangs von Anthropic färbte spürbar ab. Insbesondere Technologiewerte kamen unter Druck. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sackte kurz vor dem Handelsende um rund fünf Prozent ab und der südkoreanische Kospi büßte 5,6 Prozent ein. In China sank der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten zuletzt um 1,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte um 2,3 Prozent ein.



DAX 25.463,81 -1,06%

XDAX 25.227,33 -1,92%

EuroSTOXX 50 6.113,86 -0,66%

Stoxx50 5.288,69 -0,99%



DJIA 49.097,06 -2,19%

S&P 500 7.175,83 -2,02%

NASDAQ 100 26.517,05 -2,21%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 122,07 0,16%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0978 0,02%

USD/Yen 159,17 -0,31%

Euro/Yen 174,75 -0,29%°



BITCOIN:





Bitcoin 61.864 -0,08%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 92,17 0,19 USD WTI 83,48 0,27 USD°

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