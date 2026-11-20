APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: 18,6 Prozent höheres Ergebnis, Outlook 2026 angehoben

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien wachsen um 9,2 Prozent auf 7 Milliarden Euro



- Combined Ratio bei exzellenten 91,0 Prozent



- Ergebnis vor Steuern steigt um 16,9 Prozent auf 495 Millionen Euro

- Konzernergebnis netto wächst um 18,6 Prozent auf 395 Millionen Euro

- Ausblick 2026: Ergebnis vor Steuern auf 590 bis 610 Millionen Euro angehoben



"Wir wachsen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE mit 9,2 Prozent weiterhin stark und entwickeln uns auch bei der Profitabilität besser als geplant. Hohe Underwriting- und Kostendisziplin, ein günstiger Schadenverlauf ohne größere Belastungen aus Naturkatastrophen und ein erfreuliches Finanzergebnis tragen zu unserer sehr guten operativen Entwicklung bei. Diese ausgezeichnete Performance nach drei Quartalen ermöglicht es uns, den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 anzuheben", sagt Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG .



Zwtl.: Wachstumstreiber CEE, starkes Ergebnis in Österreich

Die CEE-Märkte waren mit einem profitablen Prämienwachstum von 7,1 Prozent weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber der UNIQA Gruppe. Besonders dynamisch entwickelten sich in den internationalen Märkten die Gesundheitsversicherung mit einem Prämienplus von 14,0 Prozent, aber auch die Lebensversicherung legte um 10,1 Prozent zu. Die Region bietet weiterhin überzeugende Wachstumsperspektiven: Die wirtschaftliche Dynamik in CEE liegt nach wie vor deutlich über jener der Eurozone.



Dank einer ausgezeichneten Vertriebsleistung verzeichnet UNIQA auch in Österreich ein profitables Prämienwachstum von 4,3 Prozent. Dieser positive Trend wird von der Gesundheitsversicherung mit einem Plus von 7,5 Prozent sowie der positiven Entwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung mit einem Wachstum von 5,0 Prozent getragen.

Auch das Rückversicherungsgeschäft von UNIQA Re in Zürich leistete wieder einen wesentlichen Beitrag zur positiven Ergebnisentwicklung.

Das Finanzergebnis der Gruppe erhöhte sich um 64,6 Prozent auf 223 Millionen Euro, und das Ergebnis vor Steuern stieg um 16,9 Prozent auf 495 Millionen Euro.



Zwtl.: Alle Segmente trugen zum Wachstum bei



Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund zwei Dritteln der Prämien das größte Segment der Gruppe - verzeichnete ein hohes Prämienwachstum von 11,5 Prozent auf 4.382 Millionen Euro (1-9/2025: 3.930 Millionen Euro). Wesentlichen Anteil daran hat die Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re in Zürich, deren externes Geschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin stark wuchs. Bei einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined Ratio netto von 91,0 Prozent (1-9/2025: 91,0 Prozent) betrug der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern 238 Millionen Euro (1-9/2025: 220 Millionen Euro).



Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von 8,0 Prozent auf 1.311 Millionen Euro (1-9/2025: 1.213 Millionen Euro) und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 54 Millionen Euro (1 -9/2025: 38 Millionen Euro) wieder einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung.



In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte um 3,1 Prozent höher und damit bei 1.307 Millionen Euro (1-9/2025: 1.268 Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum Ergebnis vor Steuern auf 203 Millionen Euro (1-9/2025: 165 Millionen Euro).



Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge) erhöhte sich per 30. September 2026 auf 6.423 Millionen Euro (31. Dezember 2025: 5.879 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus Versicherungsverträgen dar. Das versicherungstechnische Ergebnis von UNIQA stieg um 7,3 Prozent auf 619 Millionen Euro (1-9/2025: 577 Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich aufgrund der soliden Performance der internationalen Finanzmärkte deutlich um 24,7 Prozent auf 739 Millionen Euro (1-9/2025: 592 Millionen Euro), das Finanzergebnis erhöhte sich sogar um 64,6 Prozent auf 223 Millionen Euro (1-9/2025: 136 Millionen Euro). Die Earnings per Share erhöhten sich bei einem um 18,6 Prozent gestiegenen Konzernergebnis von 395 Millionen Euro von 1,09 auf 1,29 Euro. Der Return on Equity stieg auf 16,6 Prozent (1-9/2025: 14,5 Prozent). Die regulatorische Kapitalquote nach Solvency II blieb mit 268 Prozent weiterhin auf einem hohen Niveau (31. Dezember 2025: 275 Prozent).



In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen Ergebnisse.



Fotos Andreas Brandstetter.



Unternehmensausblick



Aufgrund der ausgezeichneten Entwicklung in den ersten drei Quartalen hebt UNIQA den Ausblick für 2026 an und erwartet nun ein Ergebnis vor Steuern von 590 bis 610 Millionen Euro (zuvor 540 bis 570 Millionen Euro). Die angestrebte Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent bleibt unverändert. Auf Basis einer jährlich steigenden Dividende je Aktie soll den Aktionär:innen weiterhin eine progressive und attraktive Beteiligung am Unternehmenserfolg geboten werden. Das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld sowie mögliche außergewöhnliche Schadenereignisse bleiben Unsicherheitsfaktoren, die die künftige Geschäftsentwicklung beeinflussen können.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at



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