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Der US-Wassertechnologiekonzern Badger Meter (ISIN: US0565251081) steigerte seinen operativen Gewinn im dritten Quartal 2026 um vier Prozent auf 47,7 Millionen US-Dollar. Die operative Marge erhöhte sich trotz nahezu unveränderter Umsätze auf 20,2 Prozent. Das zeigt, warum Investoren nicht allein auf Wachstum, sondern auch auf Ertragskraft achten. Beim kleineren australischen Wasseraufbereitungsspezialisten De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) stieg das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 185 Prozent auf rund 1,58 Millionen australische Dollar. Gleichzeitig verdeutlichen die Zahlen, warum positives EBITDA und bilanzieller Nettoverlust nebeneinander bestehen können.

Badger Meter verbessert Gewinnmarge trotz stagnierender Umsätze

Badger Meter erzielte im dritten Quartal 2026 rund 235,9 Millionen US-Dollar Umsatz nach 235,7 Millionen im Vorjahresquartal. Der operative Gewinn stieg dennoch von rund 45,9 auf 47,7 Millionen US-Dollar; die Marge verbesserte sich von 19,6 auf 20,2 Prozent. Auch der verwässerte Gewinn je Aktie legte um vier Prozent auf 1,24 US-Dollar zu. Der Konzern zeigt damit, dass die Gewinnentwicklung nicht zwangsläufig dem Umsatzwachstum folgen muss.

Badger Meter bietet Mess-, Überwachungs- und Managementlösungen für die Wasserwirtschaft. De.mem ist in anderen Teilbereichen tätig; die gemeinsame Perspektive ist die wirtschaftliche Bedeutung spezialisierter Wassertechnologie und profitabler Kundenbeziehungen.

Übernahmen sollen zusätzliche Geschäftsfelder erschließen

Badger Meter nutzt auch Übernahmen, um sein Angebot zu erweitern. Im Januar 2025 erwarb der Konzern SmartCover Systems für 185 Millionen US-Dollar. Der Spezialist entwickelt Sensoren, Software und Dienstleistungen zur Überwachung von Abwassersystemen und erzielte zum Übernahmezeitpunkt nach Angaben von Badger Meter rund 35 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Die Akquisition erweiterte das bestehende Portfolio um zusätzliche Anwendungen für Kanal- und Abwassernetze.

Der Fall verdeutlicht, dass Übernahmen neben Umsatz auch Technologien und Kundenbeziehungen bringen können. Ihr langfristiger Wert hängt jedoch von Integration, Margen und nachhaltigem Ergebnisbeitrag ab.

De.mem setzt auf kleinere, ergänzende Akquisitionen

De.mem verfolgt eine vergleichbare Grundstrategie in deutlich kleinerem Maßstab: Das Unternehmen übernahm spezialisierte Anbieter aus Wasseraufbereitung, Pumpentechnik und Industriechemikalien. Dazu gehört Core Chemicals aus Perth, dessen Übernahme zum 1. November 2025 wirksam wurde. Im ersten Halbjahr 2026 trug die Gesellschaft rund 2,4 Millionen australische Dollar zum Konzernumsatz bei. Die Akquisitionen können zusätzliche Vertriebschancen bei bestehenden Kunden schaffen; ein bestimmter Ergebnisbeitrag ist damit nicht garantiert.

Bereinigtes EBITDA steigt um 185 Prozent

Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte De.mem den Umsatz um 26 Prozent auf 17,6 Millionen australische Dollar. Die Bruttomarge erreichte 41 Prozent. Das bereinigte EBITDA stieg von 556.000 auf 1,582 Millionen australische Dollar, entsprechend 185 Prozent. Die Kennzahl ist allerdings nicht mit Badger Meters operativem Gewinn gleichzusetzen: EBITDA wird vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen berechnet, während der operative Gewinn Abschreibungen grundsätzlich enthält. De.mem weist zudem ein um bestimmte Effekte bereinigtes EBITDA aus. Das unbereinigte EBITDA lag im Halbjahr bei rund 1,689 Millionen australischen Dollar; die Bereinigung kann also auch positive Bewertungseffekte herausrechnen.

Warum Abschreibungen das Nettoergebnis belasten

Bei Akquisitionen können neben Sachanlagen auch immaterielle Werte wie übernommene Kundenbeziehungen aktiviert werden. Nach Angaben des De.mem-Managements werden solche Kundenbeziehungen bei den meisten Übernahmen in der Regel über zehn Jahre abgeschrieben. Diese Aufwendungen belasten das bilanzielle Ergebnis, ohne im jeweiligen Abschreibungszeitraum einen entsprechenden Zahlungsmittelabfluss auszulösen; die betreffenden Übernahmen sind laut Management vollständig bezahlt. Im ersten Halbjahr 2026 erfasste De.mem insgesamt rund 1,41 Millionen australische Dollar Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte. Daraus lässt sich der konkrete Anteil der Kundenbeziehungen nicht ablesen. Der Vorsteuergewinn lag bei 213.000 australischen Dollar; nach Steuern verblieb ein Nettoverlust von rund 16.000 australischen Dollar gegenüber rund 980.000 australischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Positives EBITDA und geringer Nettoverlust widersprechen sich daher nicht.

Operativer Cashflow ergänzt das Bild

Auch der operative Cashflow ist gesondert zu betrachten. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte De.mem einen positiven operativen Mittelzufluss von 928.000 australischen Dollar. Im gesamten Jahr 2025 waren es 318.000 australische Dollar gewesen; die unterschiedlichen Berichtszeiträume sind beim Vergleich zu berücksichtigen. Der operative Cashflow berücksichtigt zudem nicht sämtliche Investitionsausgaben. Zum 30. Juni 2026 verfügte De.mem über liquide Mittel und Termingelder von rund 4,3 Millionen australischen Dollar.

Fazit: Wachstum und Profitabilität gemeinsam betrachten

Badger Meters Quartalszahlen zeigen, dass sich operative Gewinne auch ohne starkes Umsatzwachstum verbessern können. Die SmartCover-Übernahme illustriert zugleich den strategischen Nutzen ergänzender Technologien. De.mem setzt ebenfalls auf Akquisitionen, jedoch in einer anderen Größenordnung und mit anderem Produktfokus. Eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen den Unternehmen ist nicht bekannt.

Für De.mem sprechen zuletzt steigende Umsätze, ein höheres bereinigtes EBITDA und ein positiver operativer Cashflow. Ob die übernommenen Unternehmen dauerhaft zusätzliche Erträge erwirtschaften, bleibt entscheidend. Die Entwicklung zeigt zugleich, warum Abschreibungen auf frühere Akquisitionen bei der Beurteilung der Bilanzzahlen berücksichtigt werden müssen. De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) hat seine operative Ertragskraft zuletzt deutlich verbessert.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9092/000119312526428396/bmi-ex99_pressrelease.htm

https://investors.badgermeter.com/news-releases/press-release-details/2025/Badger-Meter-Extends-BlueEdge-Suite-of-Solutions-with-Acquisition-of-SmartCover/default.aspx

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/earnings-release/2026/57644205

https://financialfilings.com/filings/demem-limited/interim-quarterly-report/2026/57644184/

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Enthaltene Werte: US0565251081,AU000000DEM4