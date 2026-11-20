Endlich habe ich es geschafft, mir persönlich einen Eindruck vom zentralafrikanischen Land Ruanda zu verschaffen.Ich habe zu Ruanda in meinem neuen Buch (seit dieser Woche verfügbar) etwas geschrieben. Das nur nebenbei.Das Land fiel mir aufgrund einer ganzen Reihe von Dingen auf.Die volkswirtschaftlichen Eckdaten sind beeindruckend. So stieg die Industrieproduktion zuletzt (September 2026) um 7,2%.Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im 2. Quartal 2026 um satte 9,4%.Ich bin vor Ort und habe selten so viele Baustellen gesehen wie in und um die Hauptstadt Kigali herum.Und auf diesen Baustellen passiert auch etwas, da wird gearbeitet und generell ist es hier einfach "busy".Dazu ein Land, das so sauber ist wie kein anderes Land in Afrika, das ich kenne. Ach was, Afrika: Inzwischen ist es (leider, denke ich mir dabei) so, dass ich Ruanda ...

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