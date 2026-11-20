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Der australische Anbieter spezialisierter psychischer Gesundheitsversorgung Emyria (ASX: EMD) verstärkt sein klinisches Team um 31 Therapeuten. Damit bereitet sich das Unternehmen auf eine steigende Zahl behandelter Patienten im Jahr 2027 vor. Die Neueinstellungen sollen die Behandlungskapazitäten im landesweiten Empax-Netzwerk erweitern und zusätzliche umsatzgenerierende Aktivitäten ermöglichen.

Die Verstärkung markiert einen wichtigen Schritt: Emyria will nach dem Aufbau seiner klinischen Infrastruktur nun verstärkt die Zahl der behandelten Patienten erhöhen. Das Unternehmen konzentriert sich auf evidenzbasierte, intensive Behandlungen von psychischen Erkrankungen.

Mehr Personal als Schlüssel zum Wachstum

Emyria behandelt Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und therapieresistenten Depressionen, bei denen herkömmliche Behandlungsansätze bislang keine ausreichende Verbesserung erzielt haben. Die Therapie erfordert speziell ausgebildete Therapeuten, die Patienten über mehrere Stunden begleiten. Die Zahl der verfügbaren Fachkräfte bestimmt damit unmittelbar, wie viele Patienten das Unternehmen behandeln kann.

Die 31 neu eingestellten Therapeuten beginnen am 27. November 2026 mit ihrer spezialisierten Ausbildung. Der schrittweise Einsatz im klinischen Betrieb ist ab dem ersten Quartal 2027 vorgesehen. Voraussetzung dafür sind der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung und die betreute Einarbeitung, mit denen Emyria seine medizinischen Qualitätsstandards sicherstellen will.

Von den Neueinstellungen erfüllen 18 Therapeuten die Zulassungskriterien der australischen Therapeutic Goods Administration (TGA) für Lead Therapists. Weitere zehn sind Psychologen. Sie sollen insbesondere Behandlungen von Veteranen unterstützen, die über das Department of Veterans' Affairs (DVA) finanziert werden. Damit erweitert Emyria seine personellen Voraussetzungen, um die Anforderungen des staatlichen Kostenträgers zu erfüllen und erwartetes Wachstum bei staatlich finanzierten Therapien abzudecken.

Die Ausbildung findet in Perth statt. Die neuen Mitarbeiter verteilen sich auf 22 Therapeuten in Perth, sechs in Brisbane und drei in Sydney. Mit der Verstärkung steigt die Zahl der ausgebildeten Therapeuten auf mehr als 150.

Vorhandene Kliniken sollen stärker ausgelastet werden

Die Personalaufstockung ist auf das erwartete Patientenwachstum im Jahr 2027 ausgerichtet. Emyria hat in den vergangenen Jahren die klinische Infrastruktur, die Ausbildungsstrukturen und die Behandlungsprotokolle aufgebaut, um komplexe psychische Erkrankungen in der Praxis evidenzbasiert behandeln zu können.

Das landesweite Empax-Netzwerk ist inzwischen in wichtigen australischen Märkten etabliert. Für 2027 erwartet Emyria eine steigende Zahl behandelter Patienten. Neben dem weiteren Ausbau des Netzwerks soll vor allem die bessere Auslastung bestehender Kliniken das Wachstum vorantreiben.

Ein entscheidender Faktor ist dabei die Verfügbarkeit von Therapeuten. Emyria verfügt über 18 Behandlungsbetten an fünf Standorten. Derzeit begrenzt jedoch nicht die Zahl der Betten, sondern die Zahl der verfügbaren Therapeuten die Behandlungskapazität. Mit zusätzlichen Fachkräften kann das Unternehmen mehr Patienten in der bestehenden Infrastruktur versorgen, ohne dafür neue Einrichtungen schaffen zu müssen.

Die 31 Neueinstellungen sollen diese Entwicklung ermöglichen. Sobald die Therapeuten ihre Ausbildung und die betreute Einarbeitung abgeschlossen haben, kann Emyria die Auslastung seiner bestehenden Standorte erhöhen und zusätzliche Behandlungskapazitäten erschließen.

Drei Geschäftsfelder sollen von der Personalaufstockung profitieren

Die erweiterte Belegschaft soll die Behandlungskapazitäten und damit verbundene Umsatzmöglichkeiten in drei etablierten Bereichen des klinischen Geschäftsmodells stärken:

Erstattete Patientenbehandlungen: Mehr spezialisierte Therapeuten sollen die PTBS- und Depressionsprogramme im nationalen Empax-Netzwerk unterstützen. Dadurch können mehr Patienten über bestehende Erstattungswege behandelt werden.

Staatlich finanzierte Veteranenbehandlungen: Die größere Zahl an Psychologen soll die Anforderungen des DVA erfüllen und das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Behandlungen für berechtigte australische Veteranen unterstützen.

Pharmafinanzierte klinische Studien: Das erweiterte Team soll die klinische Durchführung internationaler Pharma-Partnerschaften und von durch Sponsoren finanzierten Forschungsprogrammen im Empax-Netzwerk stärken.

Die Personalexpansion unterstützt damit Emyrias Strategie, die Zahl der Patientenbehandlungen im Jahr 2027 zu erhöhen. Gleichzeitig sollen die klinischen Standards, die Patientensicherheit und die Behandlungsergebnisse erhalten bleiben, auf denen die Versorgungsmodelle des Unternehmens basieren.

Management sieht den Übergang zur kommerziellen Skalierung

Greg Hutchinson, Executive Chair von Emyria, erklärte:

"Emyria hat mehrere Jahre damit verbracht, die klinische Infrastruktur, das spezialisierte Personal und die Behandlungsprotokolle aufzubauen, die erforderlich sind, um unsere PTBS- und TRD-Programme in großem Umfang anzubieten. Mit einem nun etablierten landesweiten Netzwerk ist unsere Priorität für 2027 klar: Unsere Behandlungen für möglichst viele Menschen im ganzen Land zugänglich zu machen, die unter diesen oft ansonsten schwer behandelbaren Erkrankungen leiden.

Die Einstellung von 31 zusätzlichen Therapeuten ist ein wichtiger Schritt, um die Behandlungskapazität unserer bestehenden Empax-Kliniken freizusetzen. Jeder Therapeut, der zu uns kommt, ermöglicht es uns, mehr Patienten nach demselben klinischen Standard zu behandeln. Besonders wichtig ist, dass die Aufnahme von zehn Psychologen zur Unterstützung DVA-finanzierter Veteranenbehandlungen unsere Fähigkeit stärkt, auf das erwartete Wachstum staatlich finanzierter Patientenversorgung zu reagieren.

Wir konzentrieren uns jetzt darauf, unsere Investitionen in die klinische Infrastruktur in mehr Patientenbehandlungen und damit in eine höhere kommerzielle Aktivität und mehr Umsatz umzusetzen. Der Ausbau unseres spezialisierten Personals ist ein zentraler Bestandteil dieser Strategie und unterstützt erstattete Patientenversorgung, Veteranenbehandlungen sowie wachsende Chancen mit internationalen Pharmapartnern."

Fazit

Emyria hat die klinische Infrastruktur für sein landesweites Behandlungsnetzwerk aufgebaut und richtet den Fokus nun stärker auf die Skalierung des Geschäfts. Mit 31 zusätzlichen Therapeuten, darunter 18 Fachkräfte mit TGA-Lead-Therapist-Eignung und zehn Psychologen für den Ausbau der Veteranenversorgung, schafft das Unternehmen personelle Voraussetzungen für mehr Behandlungen im kommenden Jahr.

Der Hebel liegt vor allem in der besseren Auslastung der bestehenden Kliniken. Da die Zahl der Therapeuten bislang die Behandlungskapazität begrenzt, könnte die Personalaufstockung mehr Patientenversorgung ermöglichen, ohne dass unmittelbar neue Standorte erforderlich sind. Entscheidend wird nun sein, wie schnell die neuen Fachkräfte ihre Ausbildung abschließen, in den klinischen Betrieb integriert werden und die erwartete Zunahme der Behandlungen tatsächlich erreicht wird.

Quellen:

ASX:EMD - Emyria Recruits 31 Therapists to Meet Growing Patient Demand

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