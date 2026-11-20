The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2026ISIN NameIT0005745069 JUVENTUS FOOTBALL ANR.DE000DFK0K12 DZ BANK IS.A1629XS2264545273 AMER.HONDA F. 20/26 MTNDE000NLB86X4 NORDLB IS.DE000HLB79C5 LB.HESS.THR.CARRARA11S/22FR0013232253 BPIFRANCE 17/26 MTNFR0013200813 REP. FSE 16-26 O.A.T.FR001401C5C5 ERAMET SA INH. ANR.DE000DFK0H33 DZ BANK IS.A1580FR0126221896 UNEDIC 20/26 MTNXS3238398245 EBRD 25/26 MTNXS2412267358 ASTM 21/26 MTNFR0014004016 CADES 21/26 MTN