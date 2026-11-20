The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2026
ISIN Name
IT0005745069 JUVENTUS FOOTBALL ANR.
DE000DFK0K12 DZ BANK IS.A1629
XS2264545273 AMER.HONDA F. 20/26 MTN
DE000NLB86X4 NORDLB IS.
DE000HLB79C5 LB.HESS.THR.CARRARA11S/22
FR0013232253 BPIFRANCE 17/26 MTN
FR0013200813 REP. FSE 16-26 O.A.T.
FR001401C5C5 ERAMET SA INH. ANR.
DE000DFK0H33 DZ BANK IS.A1580
FR0126221896 UNEDIC 20/26 MTN
XS3238398245 EBRD 25/26 MTN
XS2412267358 ASTM 21/26 MTN
FR0014004016 CADES 21/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.11.2026
ISIN Name
IT0005745069 JUVENTUS FOOTBALL ANR.
DE000DFK0K12 DZ BANK IS.A1629
XS2264545273 AMER.HONDA F. 20/26 MTN
DE000NLB86X4 NORDLB IS.
DE000HLB79C5 LB.HESS.THR.CARRARA11S/22
FR0013232253 BPIFRANCE 17/26 MTN
FR0013200813 REP. FSE 16-26 O.A.T.
FR001401C5C5 ERAMET SA INH. ANR.
DE000DFK0H33 DZ BANK IS.A1580
FR0126221896 UNEDIC 20/26 MTN
XS3238398245 EBRD 25/26 MTN
XS2412267358 ASTM 21/26 MTN
FR0014004016 CADES 21/26 MTN
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