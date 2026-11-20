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Der nordamerikanische Graphitmarkt steht vor einer entscheidenden Weichenstellung. In einem am 17. November 2026 veröffentlichten Interview mit Fastmarkets fordert NOVONIX-Chef Michael O'Kronley bessere Wettbewerbsbedingungen für heimische Graphitproduzenten. Unter anderem werden in den USA Preisuntergrenzen für kritische Rohstoffe diskutiert, um Investitionen in eigene Lieferketten attraktiver zu machen. NOVONIX (ISIN: AU000000NVX4) arbeitet bereits mit Panasonic Energy zusammen und entwickelt synthetische Graphitanoden für die Batterieindustrie. Die Diskussion ist auch für Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) interessant. Das kanadische Unternehmen setzt auf einen anderen Ansatz: hochgradige Naturgraphitvorkommen, staatlich geförderte Reinigungstechnologie und die Entwicklung eigener Batteriematerialien. Damit positioniert sich Focus in einem Markt, in dem die Qualität und Verarbeitung von Graphit zunehmend über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

NOVONIX-Chef fordert bessere Bedingungen für westliche Graphitunternehmen

Trotz milliardenschwerer Investitionen in nordamerikanische Batteriefabriken bleibt der Aufbau einer unabhängigen Graphitversorgung schwierig. Wie NOVONIX-Chef Michael O'Kronley gegenüber Fastmarkets erklärte, sind die Produktionskosten außerhalb Chinas ein wesentliches Hindernis. Der Manager verwies auf laufende Diskussionen über zusätzliche Handelsmaßnahmen und mögliche Preisuntergrenzen für kritische Mineralien. Solche Instrumente könnten Investoren und Herstellern mehr Planungssicherheit bieten. Konkrete neue Preisuntergrenzen für Graphit wurden damit allerdings noch nicht beschlossen. Dass die Branche bereits an alternativen Lieferketten arbeitet, zeigt NOVONIX selbst: Im Juni lieferte das Unternehmen eine Produktionsqualifizierungsprobe seines synthetischen Graphitanodenmaterials an Panasonic Energy. Die endgültige Kundenqualifizierung stand zu diesem Zeitpunkt noch aus. Der Fall verdeutlicht, dass es für neue Anbieter nicht genügt, Graphit herzustellen. Entscheidend sind gleichbleibende Materialqualität, wettbewerbsfähige Kosten und die erfolgreiche Qualifizierung durch Batteriehersteller.

Focus Graphite bringt einen anderen Wettbewerbsvorteil mit

Während NOVONIX auf synthetisches Graphit setzt, entwickelt Focus Graphite in Québec die Naturgraphitprojekte Lac Knife und Lac Tétépisca. Besonders Lac Knife bietet eine interessante geologische Ausgangslage. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 weist wahrscheinliche Mineralreserven mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Ein hoher Erzgehalt kann die Aufbereitung erleichtern, weil für dieselbe Menge enthaltenen Graphits grundsätzlich weniger Gestein verarbeitet werden muss. Hinzu kommt Lac Tétépisca mit insgesamt rund 144,3 Millionen Tonnen angezeigten und vermuteten Mineralressourcen. Die beiden Projekte verbinden damit hohe Rohstoffkonzentration und eine umfangreiche Ressourcenbasis. Focus verfügt allerdings noch über keine kommerzielle Graphitproduktion. Der Vorteil gegenüber reinen Technologieentwicklern liegt zunächst in der eigenen potenziellen Rohstoffversorgung, deren wirtschaftliche Nutzung weiter vorbereitet werden muss.

Kanada unterstützt Focus mit Millionen für die Graphitreinigung

Ein wichtiger Bestandteil dieser Vorbereitung ist die Weiterverarbeitung des Rohstoffs. Focus hat mit Natural Resources Canada eine Fördervereinbarung über bis zu 14,06 Millionen kanadische Dollar für ein Demonstrationsprojekt zur elektrothermischen Graphitreinigung abgeschlossen. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen zudem erfolgreiche Pilotversuche, bei denen durch mechanische Aufbereitung Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten von bis zu 98,7 Prozent gewonnen wurde. Weitere staatliche Unterstützung von bis zu 1,93 Millionen CAD wurde im Oktober für Infrastrukturarbeiten im Zusammenhang mit Lac Knife bekannt gegeben. Damit verfolgt Focus zwei miteinander verbundene Ziele: die Vorbereitung einer eigenen Graphitproduktion und den Aufbau zusätzlicher Verarbeitungskompetenz. Gerade vor dem Hintergrund der von NOVONIX angesprochenen Kostenproblematik könnte diese Kombination langfristig relevant werden. Ob Focus daraus tatsächlich einen Kostenvorteil gegenüber anderen Anbietern erzielt, muss die weitere industrielle Entwicklung zeigen.

Eigene Anodentechnologie eröffnet zusätzliche Perspektiven

Focus beschränkt sich nicht auf die Gewinnung und Reinigung von Naturgraphit. Anfang November 2026 erhielt das Unternehmen ein kanadisches Patent für siliziumverstärkte Graphit-Anodenmaterialien. Die Technologie soll die spezifische Speicherkapazität des Anodenmaterials erhöhen. Frühere Labortests zeigten nach Unternehmensangaben eine reversible Kapazität, die rund 62 Prozent über dem theoretischen Referenzwert von herkömmlichem Graphit lag. Das ist kein Nachweis einer entsprechend höheren Reichweite fertiger Elektroautos, verdeutlicht aber das technologische Potenzial des Ansatzes. Ergänzend arbeitet Focus mit Forge Nano an der Untersuchung fortschrittlicher Beschichtungsverfahren und prüft gemeinsam mit C4V mögliche Anwendungen seines Graphits in Batterieanoden. Die Kooperationen befinden sich in der Entwicklungsphase und beinhalten bislang keine gesicherten kommerziellen Abnahmemengen. Für Focus entsteht damit jedoch eine zusätzliche Perspektive über den reinen Verkauf von Graphitkonzentrat hinaus.

Analysten sehen Potenzial in der Kombination aus Ressource und Technologie

Die Analysten von Fundamental Research Corp. bewerteten Focus Graphite in ihrer Studie vom 22. Mai 2026 mit "Buy" und erhöhten ihre modellierte Fair-Value-Schätzung von 1,27 auf 2,03 kanadische Dollar je Aktie. Ausschlaggebend war insbesondere die deutlich erweiterte Ressourcenbasis von Lac Tétépisca. Zudem verwiesen sie auf die hohen Graphitgehalte und die vorhandene Machbarkeitsstudie für Lac Knife. Die seit Mai gemeldeten Fortschritte bei der Verarbeitungstechnologie und das neue Batteriepatent ergänzen diese Ausgangslage, ohne dass bislang eine aktualisierte FRC-Bewertung bestätigt wurde. Die 2,03 CAD sind daher eine historische Modellschätzung und kein aktuelles Kursziel. Focus hat Fundamental Research Corp. für die Research-Abdeckung bezahlt; die Analysten stufen die Aktie als hochspekulativ ein.

Fazit

Die aktuelle Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit nordamerikanischer Graphitproduzenten zeigt, wie wichtig neben einer gesicherten Rohstoffversorgung auch Verarbeitungstechnologie und wirtschaftliche Rahmenbedingungen geworden sind. Während NOVONIX mit synthetischem Graphit und der Qualifizierung bei Panasonic Energy voranschreitet, verfolgt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) einen eigenen Weg: hochgradige Naturgraphitlagerstätten, staatlich unterstützte Reinigungsverfahren und patentierte Anodentechnologie. Die Projekte befinden sich noch in der Entwicklung, bieten aber mehrere Ansatzpunkte für eine spätere Beteiligung an nordamerikanischen Batterielieferketten. Entscheidend wird sein, ob Focus seine technischen Fortschritte in eine finanzierte Produktion und kommerzielle Kundenbeziehungen überführen kann.

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Quelle:

Fastmarkets - US graphite supply remains exposed to China despite diversification push: NOVONIX CEO, 17.11.2026

https://www.fastmarkets.com/insights/us-graphite-supply-exposed-to-china-despite-diversification-push/

NOVONIX - The Graphite Gap: Reshoring a Critical Battery Material, 16.11.2026

https://ir.novonixgroup.com/news-releases/news-release-details/novonix-mike-okronley-was-featured-latest-episode-sp-global

NOVONIX - Lieferung einer Qualifizierungsprobe an Panasonic Energy, 11.06.2026

https://ir.novonixgroup.com/news-releases/news-release-details/novonix-delivers-mass-production-aam-sample-panasonic-0

Focus Graphite - Machbarkeitsstudie Lac Knife, 2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Ressourcenschätzung Lac Tétépisca, Mai 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

Focus Graphite - Förderung für Graphitreinigung, Dezember 2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Pilotversuche zur Graphitaufbereitung, Juli 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Infrastrukturförderung, Oktober 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

Focus Graphite - Batterieanodenpatent, November 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-canadian-patent-for-silicon-enhanced-graphite-battery-anode-technology/

Focus Graphite - Entwicklungsinitiative mit Forge Nano, April 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-initiates-joint-development-with-forge-nano-to-evaluate-advanced-coating-technology-for-lac-knife-graphite/

Focus Graphite - Zusammenarbeit mit C4V, August 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

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Focus Graphite Inc.

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