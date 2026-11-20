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Der kanadische Uranexplorer Blast Resources Inc. baut seine Präsenz im Athabasca-Becken in Saskatchewan deutlich aus. Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb von acht zusätzlichen Uran-Explorationsclaims vereinbart. Damit kann Blast seine bisherige Landposition in einer der bedeutendsten Uranregionen der Welt mehr als verdoppeln. Die neuen Flächen liegen in unmittelbarer Nähe des bestehenden Wales-Lake-Projekts und erweitern das Gebiet, in dem das Unternehmen nach Uranvorkommen suchen kann.

Die zusätzlichen Claims grenzen an das Wales-Lake-Projekt an. Sieben Claims mit einer Fläche von insgesamt 16.585 Hektar liegen westlich der Britts-Lake-Claims. Ein weiterer Claim mit 1.996 Hektar befindet sich südlich der North-Agar-Claims. Durch die Erweiterung wächst die gesamte Explorationsfläche von bislang 12.150 Hektar auf 30.732 Hektar. Die Zahl der Claims steigt von 16 auf 24.

Größere Landposition in einem bedeutenden Uranrevier

Mit der Erweiterung stärkt Blast Resources seine Position bei der Suche nach kritischen Rohstoffen, die für den Übergang zu sauberer Energie benötigt werden. Die Nachfrage nach Uran dürfte angesichts der weltweit zunehmenden Zahl von Kernreaktoren, die in den kommenden Jahren in Betrieb gehen sollen, weiter steigen. Blast will von dieser Entwicklung profitieren und baut seine Präsenz in einem etablierten Uranrevier gezielt aus.

Blast Resources Announces Exploration Results at Its Flagship Wales Lake Project in the Athabasca Basin Region, Saskatchewan

Die neuen Flächen ergänzen das bestehende Projektgebiet und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für die Exploration. Mit mehr als doppelt so viel Land in der Region kann Blast seine Suche nach Uranvorkommen auf ein deutlich größeres Gebiet ausdehnen.

CEO sieht strategischen Schritt für die nächste Wachstumsphase

Andy Yackulic, Präsident und CEO von Blast Resources, unterstreicht die Bedeutung der Akquisition für die weitere Unternehmensentwicklung:

"Diese strategische Akquisition verdoppelt unsere Präsenz in der Athabasca-Region mehr als, und das zu einem entscheidenden Zeitpunkt für das Unternehmen. Die Akquisition umfasst aussichtsreiches Gelände in der Athabasca-Region und versetzt Blast in die Lage, seine Explorationsstrategie mit Nachdruck voranzutreiben und von der beschleunigten globalen Uran-Nachfrage zu profitieren."

Die Erweiterung fällt damit in eine Phase, in der das Unternehmen seine Explorationsaktivitäten auf eine größere Fläche ausrichten kann. Gleichzeitig rückt die steigende weltweite Nachfrage nach Uran stärker in den Fokus.

Erwerb über drei Jahre: 60.000 Dollar und 1,125 Millionen Aktien

Die Übernahme der acht Claims erfolgt über Optionsvereinbarungen. Blast Resources kann innerhalb von drei Jahren jeweils 100% der Beteiligungen an den acht Mineralclaims erwerben. Dafür sind insgesamt Barzahlungen in Höhe von 60.000 Dollar sowie die Ausgabe von 1.125.000 Stammaktien vorgesehen.

Die Zahlungen verteilen sich auf drei Jahre. Im ersten Jahr sind 15.000 Dollar fällig, im zweiten Jahr 20.000 Dollar und im dritten Jahr weitere 25.000 Dollar. Zusätzlich soll Blast in jedem der drei Jahre jeweils 375.000 Aktien ausgeben.

Die Aktienausgaben stehen noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange sowie der jeweils geltenden gesetzlichen Wiederverkaufsbeschränkungen.

Technische Angaben von qualifizierter Person bestätigt

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen der Mitteilung wurden von Andy Yackulic, P. Geo. und MBA, erstellt und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 für die Offenlegung von Informationen zu Mineralprojekten.

Wales Lake als Kernprojekt im Patterson Lake Corridor

Blast Resources ist ein an der Canadian Securities Exchange notiertes Explorationsunternehmen und konzentriert sich derzeit auf die Exploration seines Vorzeigeprojekts Wales Lake Uranium Project. Das Projekt liegt südlich des Wales Lake und knapp außerhalb des südwestlichen Randes des Athabasca-Beckens. Es befindet sich strategisch günstig im Patterson Lake Corridor.

In diesem Gebiet liegen zwei bedeutende Uranlagerstätten: die Triple-R-Lagerstätte von Paladin sowie die Arrow-Lagerstätte von NexGen. Die Präsenz dieser großen, hochgradigen Uranlagerstätten sowie weitere jüngere Entdeckungen hochgradiger Uranvorkommen im Patterson Lake Corridor deuten darauf hin, dass die Region eines der größten hochgradigen Uran-Systeme der Welt beherbergen könnte.

Damit baut Blast Resources seine Ausgangsbasis in einer Region aus, die bereits durch bedeutende Uranfunde geprägt ist. Die Erweiterung der Landposition schafft mehr Raum für die weitere Exploration und stärkt die Position des Unternehmens innerhalb des Athabasca-Beckens.

Quellen

Investors - Blast Resources Inc

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Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

https://blastresources.com/

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