Die SAP-Aktie hat innerhalb von fünf Handelstagen -11,34% verloren und schloss am Donnerstag bei 187,02 €. Ausgerechnet in dieser schwierigen Börsenphase kündigt Finanzvorstand Dominik Asam eine interessante Neuerung an: Ab Januar will der Softwarekonzern seine Umsätze mit der Business AI Platform gesondert ausweisen. Bislang belastet die KI-Offensive sogar die Cloud-Marge. Für Anleger könnte der nächste Quartalsbericht deshalb zum entscheidenden ...

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